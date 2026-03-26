«Certaines phrases sont érotiques» : elle lance un appel après la découverte de lettres d’amour datant de 1930 sur un chantier

Elisabeth, une Essonnienne de 55 ans, a lancé un appel afin de retrouver les descendants de deux personnes ayant échangé des lettres d’amour dans les années 1930. Ces quelques mots doux ont été découverts pour la première fois en 1986 sur un chantier.

Une belle histoire d'amour. Quarante ans après la découverte de lettres d’amour rédigées par Roger Daval et Simone Bernis dans les années 1930, Elisabeth, une femme âgée de 55 ans et originaire de l’Essonne, a lancé un appel afin de retrouver les descendants du couple.

Selon nos confrères de Ouest-France, c’est lorsqu’elle avait 16 ans que la quinquagénaire a eu connaissance de ces courriers. C'est son propre père qui les avait trouvés dans un immeuble de bureaux en chantier à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en 1986. A l’époque, ces centaines de lettres étaient cachées dans un «carton très abîmé et un peu mouillé».

Ainsi, le père d’Elisabeth, âgé aujourd’hui de 80 ans, a décidé de rapporter ces courriers à la maison et de les confier à sa fille. Si cette dernière ne connaît pas le couple, elle a décidé de mener son enquête pour retrouver les descendants de Roger Daval et Simone Bernis, quarante ans après la découverte de ces lettres.

La lettre la plus ancienne remonte à 1934. A travers celle-ci, on constate que les amoureux n’étaient pas mariés. Cependant, cela ne les empêchait pas de dévoiler leurs sentiments l’un envers l’autre. «Ils flirtent et ils sont assez poétiques. Certaines phrases sont érotiques, mais absolument pas vulgaires. C’est sensuel», a raconté Elisabeth auprès de nos confrères d’Ouest-France.

«Ma chérie adorée», «Mon enfant chéri»

A travers les quelques lignes, Roger Daval montrait son amour envers Simone Bernis. Il la surnommait «ma chérie adorée» et déclarait que son rêve «serait d’être vraiment fiancé à toi». «Il faut que je sois avec toi tout de suite», écrivait-il. De son côté, Simone Benis l’appelait «mon enfant chéri». D’autres lettres sont aussi découvertes. Parmi celles-ci figure un courrier écrit par la sœur de Roger, Yvonne Daval, à son frère. «Elle l’appelle mon vieux et termine souvent par la phrase : je t’écrabouille».

Au fil de ses recherches, Élisabeth est parvenue à mettre la main sur un certificat médical prénuptial du couple datant de 1936. Dans ce document, un médecin atteste avoir examiné Roger Daval et confirme que son état de santé lui permet d’épouser sa fiancée.

Puis, la quinquagénaire a réussi à avoir des informations concernant le couple. Roger Daval est né en mai 1911 à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise, tandis que Simone Bernis, elle, est née en mai 1913 à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Elisabeth a également appris que l’homme avait été caporal durant la Seconde Guerre mondiale avant d’occuper le poste de professeur de philosophie à la Sorbonne et au lycée des garçons de Metz.

«Ces lettres ne m’appartiennent pas. Je ne veux pas les perdre. Je veux les transmettre», a conclu Elisabeth auprès de nos confrères. Ses recherches se poursuivent pour retrouver les descendants des amoureux.