Etats-Unis : une trentenaire arrêtée pour avoir uriné sur le mobilier des biens Airbnb qu’elle louait afin de satisfaire ses abonnés OnlyFans

Soupçonnée d’avoir uriné sur le mobilier d’au moins deux logements Airbnb qu’elle louait en Floride et de s’être filmée en pleine action pour alimenter son compte OnlyFans, Nicolette Keough, 31 ans, a été arrêtée le 15 mars dernier par la police de Pensacola (Etats-Unis).

Une histoire insolite qui se chiffre à plusieurs milliers de dollars de dégâts. Surnommée «la reine du pipi» sur son compte OnlyFans, une femme de 31 ans, Nicolette Keough, a été arrêtée le 15 mars dernier par la police de Pensacola (Etats-Unis) en Floride pour deux faits de dégradation criminelle aggravée.

La propriétaire de deux logements Airbnb loués par Nicolette Keough avait porté plainte quelques jours auparavant contre la trentenaire pour avoir uriné sur de multiples pièces de mobilier disposés dans les deux biens.

Nicolette Keough, 31 ans, a loué deux airbnb à Pensacola auprès du même propriétaire, puis elle a uriné sur plusieurs antiquités et meubles de la maison pour filmer les scènes pour alimenter son OnlyFan 😳



Elle a causé plus de 5 000 $ de dégâts.



Elle a été arrêté, mais… pic.twitter.com/NqxG6tUdCB — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) March 24, 2026

La plaignante a étayé sa plainte de plusieurs vidéos découvertes sur le compte OnlyFans de Nicolette Keough, où cette dernière a partagé des vidéos d’elle soulageant un besoin naturel sur divers meubles des logements loués.

Un préjudice supérieur à 3.000 dollars

Le rapport de la police locale, relayé par le magazine People, a dressé une longue liste d’objets endommagés dans les deux biens, à savoir une chaise ancienne Crown Royal, quatre chaises de salle à manger, un tapis, un lit, une machine à café, un grille-pain, une cheminée électrique, une télévision, un tourne-disque et une machine à écrire.

Mike Wood, le responsable de l'information publique de la police de Pensacola, a précisé que la facture des dégâts relevés dans les deux logements dépassait les 3.000 dollars, soit près de 2.600 euros.

D’après la chaîne locale WAFB 9, Nicolette Keough a été emprisonnée avant d’être libérée sous caution.

«Ce type de comportement n’a pas sa place sur Airbnb. Nous avons exclu ce voyageur de notre plateforme et continuons d’aider l’hôte dans sa demande de remboursement grâce à notre assurance AirCover destinée aux hôtes», a réagi Airbnb dans un communiqué.