Italie : un Nigérian sans-papiers gagne 500.000 euros au loto

Un Nigérian de 36 ans arrivé en Italie il y a une dizaine d’années a remporté 500.000 euros à la loterie. Grâce à son ticket à gratter, le pays lui a délivré un permis de résidence.

«J’ai prié pour que ce moment arrive depuis mon arrivée en Italie», s’est réjoui Imagbe Ehizomwengie dans les colonnes du journal britannique The Guardian. Arrivé il y a environ dix ans clandestinement sur le sol italien, ce Nigérian de 36 ans a remporté 500.000 euros en jouant au jeu «Gratta e Vinci».

Pourtant, en raison de sa présence illégale sur le territoire et de l’absence du droit d’ouvrir un compte bancaire qui va avec, le trentenaire s'est retrouvé dans l’impossibilité de récupérer ses gains.

Il a alors commencé des démarches en justice afin d’obtenir un titre de séjour. Ce qu’il est parvenu à faire. «C'est un immense soulagement. Ça peut paraître incroyable, mais obtenir ce permis compte plus pour moi que de gagner de l'argent. Je veux travailler et apporter ma contribution à la société», a-t-il assuré.

Le parcours du combattant

Selon le Guardian, Imagbe Ehizomwengie a débarqué en Italie en 2016 après un voyage éprouvant depuis la Libye où il a été emprisonné pendant deux ans. Libéré grâce à une rançon, il a fait une demande d’asile une fois arrivé en Europe. Pour son plus grand malheur, sa requête a été refusée par les autorités.

Dans l’incapacité de travailler, Imagbe Ehizomwengie a gagné de l’argent en tant que vendeur de rue. Grâce à son gain, le jeune homme a été en mesure d’acheter un commerce spécialisé dans la vente de produits africains dans la ville côtière de Falconara Marittima.

Pour son avocat Andrea Palazzeschi, Imagbe Ehizomwengie ne doit l’obtention de son titre de séjour uniquement grâce au fait qu’il remplissait les critères nécessaires. «Il est important de souligner qu’Imagbe n’a pas obtenu son permis de séjour parce qu’il avait gagné de l’argent, mais parce qu’il s’est révélé être un bon candidat», a assuré le magistrat.