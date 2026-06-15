«Pas habituel, mais juridiquement possible» : le Fisc le poursuit pour une dette de... 5 centimes

Le fisc zurichois a engagé des poursuites pour récupérer une dette de cinq centimes de franc suisse auprès d’un de ses concitoyens. Le contrevenant avait mal renseigné sa déclaration fiscale de 2023. Au final, cet écart minime lui a coûté près de 40 euros.

L’Office des impôts de Zurich ne laisse rien passer, même pas cinq centimes. Après un écart cinq centimes de franc suisse (0,054 euro) dans sa déclaration d’impôts de 2023, un Zurichois de 32 ans a reçu un reliquat de l’Office des poursuites, près de trois ans plus tard, le 22 mai 2026. Il a alors confié à un média avoir pris peur à la vue de la lettre, avant de l’ouvrir et de découvrir avec surprise la somme réclamée.

De cinq centimes à 40 euros

Finalement, les cinq centimes se sont transformés en près de 40 euros, soit 36,25 francs suisse. Les frais de procédure engagés par l’Office des impôts ont fait monter la facture. L’homme de 32 ans, un peu dépité, a finalement payé la facture avant de déclarer : «J’ai trouvé ça un peu abusif». Le trentenaire s’est étonné que cette somme n’ait pas tout simplement été ajoutée à sa prochaine facture d’imposition : «Ainsi, tout le monde aurait gagné du temps et se serait épargné des frais».

Juridiquement possible

Si la procédure a été perçue «disproportionnée» par le trentenaire, la ville de Zurich a partagé cet avis. L'Office des poursuites a reconnu son erreur. Le service des impôts a indiqué que les reliquats pour ce genre de montants avaient été lancées «par inadvertance et à tort». Toujours d’après l'administration, ces cas restent extrêmement rares : «deux à trois par an seulement sur plus de 10.000 procédures».

Cependant, ces mêmes autorités ont précisé que plusieurs rappels avaient normalement été envoyés avant d’en arriver à cette conséquence. Elles ont ensuite ajouté vouloir éviter que cette situation se reproduise. Néanmoins, le porte-parole de l’Office des poursuites a précisé que «ce n’est pas habituel pour une somme aussi faible, mais c’est juridiquement possible».