Il reçoit depuis 5 ans des PV d’Italie alors qu’il n’y est jamais allé

Un homme vivant dans la Somme traverse actuellement un véritable calvaire auprès de l'administration. Il reçoit depuis près de cinq ans des amendes provenant d'Italie alors qu'il n'y a jamais été.

Une histoire qui a de quoi déclencher une véritable phobie administrative. Un retraité âgé de 72 ans, habitant de la Somme, est confronté à un sacré problème depuis cinq ans : il reçoit des amendes venues d'Italie alors qu'il n'y a jamais voyagé, a rapporté le Courrier Picard.

L'histoire a débuté en octobre 2021, lorsqu’il s’est offert une nouvelle voiture. Pour qu’il puisse rouler le plus rapidement possible, le garage lui avait installé des plaques provisoires portant les lettres «WW». Une bonne idée à court terme, une très mauvaise sur le long terme.

Depuis l'installation de cet plaque, la victime a reçu de nombreuses amendes venues tout droit d’Italie : stationnement, péages, zones à trafic limités... Les infractions sont multiples. Seulement, le septuagénaire, même s'il est le destinataire de ces PV, n'est pas le fautif. En effet, ils concernent une Audi noire, alors qu’il venait d’acheter une Jeep orange. Ensuite, l'homme n’a tout simplement jamais été en Italie.

Convoqué devant un tribunal italien

«Même après l’obtention des plaques définitives, j’ai continué à recevoir des PV, parfois plusieurs par jour. J’ai donc porté plainte», a-t-il détaillé à nos confrères. Un peu plus d'un an après, la justice française a reconnu l’usurpation de plaques. Pourtant, rien n’a changé, et les contraventions ont continué de pleuvoir à son adresse.

«Les relances m’angoissent et, comme la dernière mise en demeure date de mars 2026 et que je n’ai rien eu depuis, je ne peux pas porter plainte une nouvelle fois», a-t-il continué.

La victime avait même été convoquée par une société de recouvrement mandatée par l’État italien en 2023. Lorsqu'il s’est expliqué, on lui a assuré que l’affaire serait prochainement réglée, en vain. «J’ai peur qu’on fasse un prélèvement sur mon compte en banque, de me retrouver dans l’impossibilité de payer mon loyer ou de me nourrir alors que je suis de bonne foi», regrette-t-il.

Récemment convoqué devant un tribunal italien, le septuagénaire a envoyé une lettre au procureur d’Amiens pour tenter d’obtenir de l’aide.