Canicule : blanc de Meudon, papier aluminium, couverture de survie… Ces astuces insolites pour garder son logement au frais

Pour affronter les fortes chaleurs, plusieurs astuces économiques circulent sur les réseaux afin de réfléchir les rayons du soleil et ainsi limiter la surchauffe des logements sans climatisation. Des solutions complémentaires, qui permettent parfois de réduire la température intérieure de 5 °C.

Comment améliorer son confort thermique sans faire exploser sa facture d’électricité ? Alors que les épisodes de chaleur extrême se multiplient, de nombreux Français cherchent des solutions simples et économiques pour préserver la fraîcheur de leur logement. Car bien que les climatiseurs soient efficaces, ils restent coûteux et énergivores.

le blanc de Meudon

Parmi elles, le blanc de Meudon fait son grand retour. Cette poudre blanche naturelle, composée essentiellement de craie, était autrefois utilisée pour nettoyer les vitres. Aujourd’hui, certains l’appliquent directement sur les fenêtres, mélangé à de l’eau. Une fois sèche, la fine pellicule blanche réfléchit une partie du rayonnement solaire, limitant ainsi le réchauffement des pièces. Une solution peu coûteuse qui peut réduire jusqu’à 5 °C la température de votre intérieur.

le papier aluminium

Autre technique qui fait parler d’elle sur les réseaux sociaux : le papier aluminium. Placé côté extérieur des fenêtres ou derrière les volets, il agit comme un réflecteur en renvoyant les rayons du soleil avant qu’ils ne traversent le vitrage. Cette méthode rudimentaire peut réduire sensiblement la montée en température dans certaines pièces exposées plein sud. Son efficacité dépend néanmoins de l’exposition du logement.

la couverture de survie

Dans le même esprit d’ingéniosité, certains optent pour la couverture de survie. Placée sur les vitres, face brillante vers l’extérieur, elle réfléchit une grande partie du rayonnement solaire et limite l’effet de serre à l’intérieur du logement. Facile à fixer avec du ruban adhésif et souvent légère, elle présente un avantage immédiat en période de canicule, bien qu’elle soit peu esthétique et fragile.

Les solutions les plus efficaces restent néanmoins les protections extérieures, volets fermés durant la journée ou stores, qui permettent de stopper les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent la vitre. De même, la nuit, lorsque les températures baissent, l’aération croisée demeure un réflexe indispensable pour créer un courant d’air naturel, tout en évacuant la chaleur accumulée dans les murs.