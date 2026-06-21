«Catio», escaliers félins… Ce futur immeuble pour chats séduit déjà avant même sa construction à Nantes

«Le premier programme immobilier pensé pour les amoureux des chats à Nantes». Le promoteur Sogimmo a démarré un projet de construction d’une résidence pensée pour les chats. La fin des travaux est prévue pour 2028.

C’est le premier immeuble à chats de France. Le promoteur immobilier nantais, Sogimmo, a lancé son projet de construction de la résidence «Duchesse» à Nantes, du nom de l'héroïne des Aristochats de Disney (1971). L’ensemble immobilier prévoit seize appartements «catfriendly», avec une conception «intégrant une réflexion globale autour du bien-être félin et de la qualité de vie des habitants». Comme l’explique pour CNEWS Sandra Thibaud, responsable commerciale chez Sogimmo, pour y habiter, les résidents ne sont «pas obligés d’avoir un chat», «ce n’est pas obligatoire». Cependant, le projet espère séduire les propriétaires de nos amis à moustaches.

Des aménagements pour que les chats se sentent au mieux

Le projet a été développé «avec la collaboration d’un vétérinaire spécialiste en comportement félin». Le docteur Marc-Antoine Rappart a fourni les clés nécessaires «pour que les félins se portent bien dans leur nouvel environnement», a expliqué Sandra Thibaud.

Le fruit de cette coopération a débouché sur l’intégration de nombreux aménagements pour ces petites bêtes, comme des «zones de repos, des postes d’observation, des griffoirs, des escaliers pour félins, des litières intégrées au balcon, des chatières pour accéder aux balcons, des parcours en hauteur et même un catio», a-t-elle précisé.

Pour ceux qui ne savent pas, le catio est la contraction de «cat» et de «patio». Cet espace de «40 m2» est donc simplement un patio, mais pour les chats. Les félins «vont pouvoir évoluer en extérieur, tout en étant en sécurité». Pour y accéder, ces animaux de compagnie pourront même emprunter des escaliers spécialement conçus pour eux.

La naissance du projet

Si cette résidence va pouvoir sortir de terre, c’est parce que Sogimmo a remarqué qu’aucun projet immobilier, jusqu’ici, n’intégrait réellement les besoins spécifiques de nos animaux de compagnie. Pourtant, avoir un chat est presque devenu une norme pour les foyers français. Sandra Thibaud a partagé que le promoteur souhaitait «évoluer avec ces nouveaux modes de vie».

Les appartements qui vont être proposés à la vente vont du T1 au T3, allant de 33 à 80 m2. Pour la surface la plus petite, il faudra compter au moins 210.000 euros, et 495.000 euros pour ceux avec le plus d’espace. L’intégration de tous ces aménagements ne fera pas «grimper le prix des biens», a assuré la responsable commerciale. En revanche, ce sont «les charges de copropriété qui vont être impactées».

Pour le moment, les appartements ne sont pas encore mis sur le marché, mais il y a «eu beaucoup de demandes». Sogimmo a affirmé que le projet «suscite beaucoup d’intérêt» et qu’il est «bien perçu». Confiante, Sandra Thibaud pense même «que ça va être un succès».