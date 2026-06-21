Une enquête a été ouverte pour vol et recel après la découverte d'un tableau original de Pablo Picasso lors d'une perquisition menée chez la tante d'un trafiquant de drogue présumé.

Un Picasso refait surface. Lors d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), lundi 15 juin, une œuvre authentifiée, estimée entre 12 et 15 millions d'euros, a été retrouvée chez la tante d'un trafiquant de drogue présumé.

«Cette découverte est intervenue lors d'une perquisition diligentée dans le cadre d'une enquête relative à des faits de trafic de produits stupéfiants», a fait savoir le parquet de Créteil. Le tableau appartiendrait à une investisseuse de Singapour.

Quatre personnes déférées en comparution immédiate

Selon les informations du Parisien, ce trafiquant serait un homme de 37 ans, présenté comme un «semi-grossiste» de la drogue. En garde à vue, il aurait reconnu le vol. Employé dans une société stockant des œuvres d'art, il aurait expliqué vouloir démontrer les failles de sécurité de son entreprise.

Le père de famille a été placé en détention provisoire ce vendredi 19 juin pour trafic de stupéfiants. Cinq autres personnes avaient été interpellées, et deux ont été remises en liberté rapidement. En tout, ce sont donc quatre personnes qui ont été déférées en comparution immédiate dans le cadre de ce dossier de trafic de drogue. Le procès a été renvoyé au mois d’août.