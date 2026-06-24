«Ça n’avait l’air de choquer personne» : inscrit à la CAF depuis trois mois, il reçoit un courrier lui réclamant plus d’un million d’euros

Un Savoyard, inscrit depuis seulement trois mois à la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour toucher la prime d’activité, a reçu un courrier étrange le 8 juin. En effet, l’organisme lui réclamait plus d’un million d’euros. Il s‘agissait en réalité d’une erreur.

Il est resté abasourdi. Joseph Nicastro, habitant de Notre-Dame-des-Millières (Savoie), a vécu ces derniers jours une expérience pour le moins inhabituelle. Cet homme, inscrit depuis seulement trois mois à la Caisse d’allocations familiales (CAF) afin de percevoir la prime d’activité, a en effet reçu le 8 juin dernier un courrier inquiétant de l'organisme.

Et pour cause puisque la CAF lui réclamait la somme de 1.062.026 euros. «Quand j’ai reçu ça, je me suis dit que ce n’était pas possible. J’ai tout de suite pensé à un problème lié à l’intelligence artificielle», a expliqué Joseph Nicastro à nos confrères du Dauphiné Libéré.

«Ça ne doit pourtant pas arriver tous les jours»

Le Savoyard a donc tenté de joindre la CAF de la Savoie pour obtenir des explications. Mais, la réponse apportée s’est avérée presque aussi mystérieuse que le problème lui-même.

«Quand j’expliquais ma situation, ça n’avait l’air de choquer personne. Devoir un million d’euros, ça ne doit pourtant pas arriver tous les jours. Il y a forcément une personne qui a validé mon dossier», a réagi l’homme de 41 ans.

Dix jours plus tard, soit jeudi 18 juin, Joseph Nicastro a décidé de rappeler la CAF, en écrivant un mail de réclamation. Il a reçu un appel le 22 juin lui indiquant qu’il s’agissait effectivement d'une «erreur du système informatique» et que son dossier a été «régularisé».

«Cette erreur a été corrigée. J’ai contacté Mr Nicastro pour l’informer, le rassurer et lui présenter nos excuses. La CAF verse chaque mois près de 1,3 million d’euros à ses 78.000 allocataires. Cet incident est isolé et fait l’objet de toute notre attention afin d’éviter qu’une telle situation puisse se reproduire», a indiqué Eric Guilhot, directeur technique de la CAF de la Savoie, à nos confrères. Plus de peur que de mal pour ce quadragénaire.