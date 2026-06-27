Canicule : en Espagne, les habitants de ce village ont mis en place une curieuse technique pour se protéger de la chaleur

Afin de se protéger du soleil et de la chaleur, cette petite ville de province espagnole, située en Andalousie, a mis en place une technique bien particulière. Respectueuse de l’environnement, cette méthode sollicite tous les habitants de la ville et met à l’épreuve leur créativité.

En Espagne, les habitants de la ville d’Alhaurín de la Torre, près de Malaga, ont une astuce bien à eux pour se protéger des rayons du soleil. Les bâches en plastique déployées au-dessus des rues commerçantes sont un moyen très efficace pour créer de l’ombre et favoriser la fraîcheur en plein centre-ville.

Mais face à cette astuce peu esthétique et peu écologique, la population locale a décidé d’égayer les rues en troquant ces bâches contre des couvertures en crochet faites à la main. Le Département de l’environnement de la mairie a pris l’initiative d’opter pour un projet durable, tout en faisant appel à la créativité des habitants. Sur TikTok, le maire de la ville, Joachin Villanova, a publié il y a quelques jours une vidéo dans laquelle il montre l'étendue de cette bâche géante aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Une couverture qui s'accroît d'année en année

Ainsi, depuis 2019, chacun «crochète» son carré de laine afin de l’accrocher à cette immense canopée colorée. On comptabilise près de 60 mètres, soit 500 mètres carrés, de couvertures, assemblées une à une, qui couvrent la quasi-intégralité des rues commerçantes.

Dans une logique de préservation de l’environnement, les «tricoteurs» utilisent uniquement de la laine recyclée afin de limiter les déchets et d’éviter le gaspillage de textile. Une initiative qui permet à chacun d’ajouter sa pierre à l’édifice et, ainsi, de contribuer à son échelle à l’esthétique de la ville.

Une protection efficace contre la chaleur

Hormis le côté esthétique, cette couverture gigantesque permet de faire baisser le mercure de quelques degrés dans les rues de cette ville andalouse. Les promenades sont donc plus tolérables en période de fortes chaleurs et limitent les risques de coups de chaleur et d’insolation.

Ces centaines de carrés de laine multicolores suscitent un vif intérêt et attirent de nombreux touristes dans ce village andalou. Afin de mettre en avant l’ouvrage des habitants, le maire de la ville, Joaquin Villanova, n’a pas manqué de publier une vidéo sur son compte TikTok en affirmant que la ville était prête à accueillir la Romeria San Juan Bautista (la nuit de la Saint-Jean) qui se déroule actuellement dans la petite ville espagnole.