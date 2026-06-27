«Il ne résiste pas au transport» : le chocolat n’est plus livré dans les supermarchés de plusieurs régions, confirme le PDG de système U

Les épisodes de fortes chaleurs ont commencé à bouleverser la logistique alimentaire. Le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher, a confirmé que plusieurs régions françaises ne sont plus approvisionnées en chocolat, les températures actuelles rendant son transport trop risqué.

Des fondues de chocolat. Face aux fortes chaleurs, les tablettes ne résistent pas. Le secteur de la grande distribution s'adapte à l'image de la Coopérative U qui a annoncé stopper provisoirement les approvisionnements en chocolat de ses magasins.

«Je confirme : nous ne livrons plus de chocolat dans plusieurs régions jusqu'à nouvel ordre, car il ne résiste pas au transport», a déclaré le dirigeant sur les réseaux sociaux, confirmant une mesure exceptionnelle prise par l'enseigne.

Des températures incompatibles avec le transport

Si le chocolat est conçu pour être conservé à température ambiante, il reste particulièrement sensible aux fortes chaleurs. Lors des phases de transport, notamment dans les camions non réfrigérés ou lors des opérations de chargement et de déchargement, les températures peuvent largement dépasser les seuils de stabilité du produit.

Je confirme : nous ne livrons plus de chocolat dans plusieurs régions jusqu'à nouvel ordre, car il ne résiste pas au transport. https://t.co/nKNPMIU6Yt — Dominique Schelcher (@schelcher) June 27, 2026

Résultat, les tablettes, confiseries et autres produits chocolatés risquent de fondre, de se déformer ou de perdre leurs qualités gustatives et visuelles avant même leur arrivée en magasin. Face à ce risque, Coopérative U a choisi de suspendre temporairement les livraisons vers plusieurs régions particulièrement touchées par la vague de chaleur.

Cette décision ne signifie pas une disparition immédiate du chocolat des magasins. Les supermarchés concernés continueront d'écouler leurs stocks existants. En revanche, si la situation météorologique perdure, certains rayons pourraient progressivement présenter des ruptures sur certaines références.

La mesure concerne uniquement les nouvelles livraisons et devrait être levée dès que les conditions de transport redeviendront compatibles avec la conservation des produits.