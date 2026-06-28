Coupe du monde 2026 : deux spectateurs payés 50.000 dollars pour regarder tous les matchs

Deux Américains ont décroché leur job de rêve : être payés pour regarder toutes les rencontres de la Coupe du monde de football 2026 depuis un canapé à la vue de tous.

Au total, 104 matchs à suivre. Et c’est Fox Sports, l’un des diffuseurs américains du tournoi, qui a eu l’insolite idée d’embaucher deux supporters pour les regarder, sur sa chaîne, sous les yeux des nombreux passants. Parmi les milliers de candidatures, ce sont celles d’Austin Franklin, 29 ans, et de Kevin Akoto, 26 ans, qui ont été sélectionnées pour regarder en direct la Coupe du Monde de football 2026 depuis Times Square à New York. Le salaire pour ces quelques semaines : 50.000 dollars chacun.

Austin Franklin, 29 ans, et Kevin Akoto, 26 ans / TIMOTHY A. CLARY / AFP

Pour endosser ce rôle de «spectateur en chef», Kevin Akoto a démissionné et rompu avec la personne qui partageait sa vie. «L'employeur l'a bien pris, l'autre un peu moins, mais ça va», assure-t-il à l'AFP. Malgré leur emploi du temps chargé, les deux hommes assurent ne pas se lasser des journées passées ensemble sur des canapés devant deux grands écrans de télévision, avec sous leurs pieds un tapis en gazon synthétique et aux murs les écharpes des équipes en lice.

Un duo complémentaire pour des moments mémorables

Ce qui rend l’expérience excitante, c’est que leur pays soit l’organisateur : «Il y a une certaine énergie autour d'une Coupe du monde organisée dans ton pays», remarque Austin Franklin, originaire de l'Etat du Massachusetts, qui espère être surpris par l’équipe des Etats-Unis. Contrairement à son seul collègue dans cette mission : «Je suis assez négatif», rebondit Kevin Akoto. «C'est agréable de côtoyer quelqu'un de positif, qui est un peu différent de toi, qui peut apporter cette énergie», poursuit le supporter venu de Floride.

«Évidemment, certains matchs sont des purges», admet-il. «Mais il y a aussi des rencontres très excitantes», à l'instar de la victoire du Portugal sur le modeste Ouzbékistan (5-0), qui a vu Cristiano Ronaldo marquer ses deux premiers buts dans la compétition. Pour l'occasion, le très impliqué «spectateur en chef» avait revêtu une casquette aux couleurs de la Seleçao et assemblé un set Lego à l'effigie de «CR7».

Leur travail, effectué sous les yeux des milliers de supporters qui se donnent rendez-vous à Times Square, leur a déjà offert des moments mémorables, comme quand une foule de Brésiliens s'est massée autour d'eux. «Un super moment» et un souvenir qu'Austin Franklin pense «garder pour le restant de (sa) vie».