Enfermé dans une voiture, il parvient à alerter les passants en desserrant le frein à main

A la suite d'une soirée bien arrosée à l'Hospitalet de Llobregat en Espagne, un homme s'est endormi dans une voiture le 23 juin dernier. Il s'est réveillé au petit matin à cause de la chaleur, et s'est retrouvé enfermé dans l'habitacle. Il a réussi à avertir les passants d'une façon étonnante.

Il n'est pas passé loin du drame. Un jeune homme a passé une soirée arrosée à l'Hospitalet de Llobregat (Espagne) le mardi 23 juin dernier, avant de s'endormir dans une voiture... et de s'y retrouver enfermé. Il a été réveillé par la chaleur, quelques heures plus tard, a détaillé El Caso.

Le jeune homme, une fois conscient, a constaté qu'il était à l'intérieur d'un véhicule verrouillé, sans possibilité d'en sortir. Cherchant un moyen de s'extirper de la voiture avant que la chaleur ne monte trop, il a décidé de desserrer le frein à main.

Le véhicule s'est donc mis en mouvement, et a dévalé la rue avant de se retrouver à une intersection, bloquant ainsi la circulation. Des passants l'ont donc aperçu, piégé dans la voiture, avant de rapidement prévenir les secours.

Le jeune homme a pu être sauvé grâce aux pompiers qui ont brisé une vitre du véhicule afin de l'extraire. Néanmoins, son état de santé avait commencé à se dégrader à cause de la chaleur. Il a donc reçu les premiers soins sur place, avant d'être transporté à l'hôpital.