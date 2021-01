Xbox Series X et S : les 9 jeux les plus attendus de 2021

Principales rivales de la PS5, les Xbox Series X et S devront sortir elles aussi l'artillerie lourde en 2021 si elles souhaitent s'imposer sur le marché. Deux consoles qui partageront d'ailleurs la même ludothèque. Voici les titres les plus attendus dans les prochaines semaines et mois.

Ce classement met en avant les différents jeux attendus sur les consoles de Microsoft en fonction de leur date ou période de sortie. Il sera remis à jour régulièrement en fonction de l'actualité vidéoludique.

THE MEDIUM (28 JANVIER)

Avec The Medium, la Xbox Series X s'offre sa première grosse exclusivité de l'année. Un récit horrifique qui nous plonge dans l'esprit d'un medium capable de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Son ambiance angoissante est portée par une bande son prometteuse et sa première bande-annonce donne à voir un travail soigné notamment sur la gestion des lumières.

FAR CRY 6 (1ER SEMESTRE 2021)

Ubisoft pourrait frapper fort avec Far Cry 6. Un titre initialement prévu pour février mais qui a lui aussi vu sa fenêtre de sortie repoussée en raison de la crise sanitaire. Si Ubisoft n'a encore rien officialisé, Far Cry 6 devrait être lancé dans le courant du 1er semestre de l'année, certaines fuite l'annonçant pour avril ou mai. Reste que ce FPS explosif prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia nous invite à porter la rébellion dans le pays fictif de Yara, joyau des caraïbes, dirigé d'une main de fer par un dictateur -incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian)- et son fils.

RESIDENT EVIL VILLAGE (1er semestre 2021)

C'est sand doute l'un des jeux d'horreur les plus ténébreux et surexcitants qui se profile en 2021. Capcom offre un huitième opus canonique à sa saga Resident Evil. Intitulé Village, ce nouvel épisode nous invite à suivre les pas d'Evan Winters à travers les yeux duquel nous avions paniqué dans RE 7 et un vieil habitué de la série : Chris Redfield. Peu d'informations ont filtré sur ce projet, mais une chose est sure, Capcom mise à nouveau sur une expérience en vue à la première personne. Et dans cet étrange village où le blizzard semble souffler indéfiniment, vampires et loups-garous ne sont jamais très loin.

flight simulator (été 2021)

Se calssant déjà parmi les titres les plus impressionnants de 2020 à la faveur d'une sortie sur PC en août dernier, Flight Simulator s'affichera sur les Xbox Series l'été prochain. Asobo et Microsoft ont travaillé main dans la main pour nous proposer une expérience sans équivalent et sans limite. Choisissez un endroit de la planète, vous pouvez le survoler, ce qui représente quand même 37.000 aéroports et 2 millions de villes. Comment cette prouesse est-elle possible ? Grâce au Cloud, qui permet d'héberger des données sur les serveurs de Microsoft, et pas sur l'ordinateur du joueur. Concrètement, grâce à l'apport en temps réel des images satellites de Bing, FS peut accéder à un volume de données d'environ 2 pétaoctets (2.000 To).

Sur le papier ou manette des gaz en main, Flight Simulator est donc bluffant, à tous les niveaux. Que l'on survole une zone urbaine ou la savane, les sensations sont là avec cette impression incroyable d'y être réellement. Evidemment, votre serviteur s'est rendu au-dessus de ses Cévennes natales pour un retour aux sources aérien des plus émouvants. Bilan : on en prend plein les yeux. Et la météo dynamique ne gâche rien.

SCARLET NEXUS (été 2021)

Bandai Namco mise sur une nouvelle production en cell-shading (anime 3D) pour accompagner le lancement des consoles next-gen. Particulièrement mis en avant sur Xbox Series X et S mais aussi prévu sur PS5 et PC, Scarlet Nexus est un jeu d'action mettant en scène les héros de la BEA (Brigade d'élimination des Autres), des soldats chargés d'éradiquer des entités démoniaques venus tourmenter l'humanité. On découvre alors le destin de Yuito Sumeragi et Kasane Randall, qui devront en découdre dans un feu d'artifice visuel impressionnant. Le jeu est prévu pour l'été prochain.

Halo infinite (automne 2021)

Ce devait être LE jeu du lancement selon les rumeurs, mais il faudra encore patienter jusqu'à une date indéterminée pour tâter du prochain Halo. Sous-titré Infinite, il s'agira d'une exclusivité mise en avant pour les joueurs Xbox Series X notamment, puisque les tribulations du Master Chief doivent montrer ce que la console a dans ses entrailles.

Sur son site officiel, Halo Infinite promet de rouler en 4K à 60 images par seconde et surtout d'exploiter les accès disques ultra rapides pour offrir un univers étendu impressionnant. Il faudra toutefois se montrer patient, même si certains espèrent voir le titre arriver courant 2021.

S.t.a.l.k.e.r. 2

Sorti en 2007, le premier volet de S.T.A.L.K.E.R. : Shadows of Tchernobyl avait alors marqué les esprits par son univers postapocalyptique poussé et son côté jeu de survie. Annoncée pendant plusieurs années, sa suite directe devrait enfin pointer le bout de son nez dans le courant de l'année. Prévu sur PC et Xbox Series, ce FPS promet de nous renvoyer dans son futur dystopique où les radiations ont provoqué de lourdes mutations. Et les premières images du jeu laissent présager d'un jeu particulièrement beau graphiquement.

Forza motorsport 8 (2021-2022)

Autre grosse licence du portefeuille Microsoft, Forza Motorsport devrait s'offrir un huitième opus canonique en 2022, sauf surprise de dernière minute pour le placer en 2021. Le premier teaser dévoilé donne à voir une livrée encore plus solide esthétiquement autour d'une série qui a déjà largement fait ses preuves.

Perfect dark (2022-2023)

Après avoir lancé ses premières aventures sur Nintendo 64, puis sur Xbox 360, l'agent Joanna Dark devrait reprendre du service dans un univers Cyberpunk toujours très immersif. Un premier trailer a été diffusé en décembre dernier pour officialiser l'arrivée d'un nouvel épisode exclusif aux machines Microsoft. Peu d'éléments ont filtré, mais on peut imaginer un titre prévu pour 2022, voire 2023.