Hitman 3 : L'assassin de l'ombre tire sa révérence sous la lumière des projecteurs

Devenu le tueur à gages le plus célèbre des jeux vidéo, l’Agent 47 s’offre une série de contrats pour mettre un terme à sa carrière dans Hitman 3. Un opus très attendu par les fans de jeu d’infiltration, tant les deux précédents volets ont offert une expérience mémorable.

On retrouve donc avec un certain plaisir coupable ce grand chauve à la cravate rouge, lancé dans une vendetta personnelle pour détruire une organisation toute-puissante. Et l’on tient à disposition l’imagination très fertile de ce tueur professionnel pour y arriver. Un principe de gameplay qui a toujours guidé la saga Hitman, depuis sa création en l'an 2000.

La dernière trilogie en date, née en 2016, avait offert une refonte salvatrice offrant à l'Agent 47 un nouveau terrain de jeu imaginé comme un «bac à sable» pour ce tueur froid et méthodique. Chaque niveau est ici pensé comme un immense puzzle en 3D autour d'une aire offrant plusieurs dizaines de façons d'atteindre ses cibles et ses objectifs.

Si vous n'avez jamais touché à cette trilogie, il convient d'en retenir qu'Hitman n'est pas un simple jeu d'action, mais bien un jeu d'infiltration qui sollicite vos méninges. Et tous les moyens sont bons pour conclure sa mission. D'un couteau trouvé dans une cuisine, au tournevis oublié dans un entrepôt, en passant par un pied de biche laissé dans un garage, tout objet peut devenir une arme potentielle, ou encore la mort au rats déposée dans un grenier, en sus de pistolets, de fusils et d'armes blanches que vous pourrez vous procurer tout au long de votre mission.

Tout l'art du déguisement

Mais c'est surtout dans l'art du déguisement que 47 excelle. Que l’on endosse le rôle d’un domestique dans un manoir, que l’on se fonde dans une boîte de nuit berlinoise ou que l’on serve de garde du corps à sa cible, ce tueur prouve que la fin justifie les moyens, par la méthode douce ou la forte. On prend d'ailleurs un certain plaisir à se glisser dans la peau de certains personnages, comme celle d'un détective venu enquêter sur la mort suspecte d'un riche aristocrate britannique. On se trouve alors embarqué dans un mini-scénario à la Agatha Christie où il faudra confronter l'entourage du défunt, avant d'endosser à nouveau son costume de tueur implacable.

Au-delà d'un gameplay aux mille et une facettes, Hitman 3 s'affiche également comme un jeu fascinant, porté par l'incroyable réalisme de ses décors. On ne peut rester qu'admiratif du sens du détail qu'IO Interactive a su apporté à son titre. Un savoir-faire que l'on retrouve au gré de nos voyages pour offrir six nouvelles destinations très variées. Du club underground dans la banlieue berlinoise aux sublimes paysages de la région de Mendoza en Argentine, en passant par une visite du sommet de la tour Burj Khalifa à Dubaï, d'un manoir britannique labyrinthique ou les quartiers éclairés aux néons d'une ville chinoise à l'ambiance cyberpunk, Hitman III donne à apprécier sa diversité. D'autant que chaque niveau offre plusieurs approches potentielles. Ajoutons à tout cela la possiblité de rejouer aux missions d'Hitman I et II de façon optimisée pour les joueurs qui posséderaient ces deux épisodes et l'on obtient un contenu d'une rare richesse dans un jeu vidéo. L'ensemble étant porté par un potentiel de rejouabilité impressionnant afin d'explorer les différentes méthodes pour parvenir à ses fins.

On l'a donc bien compris, l'Agent 47 ouvre avec brio l'année vidéoludique 2021, mais referme aussi un nouveau chapitre de sa carrière d'assassin. IO Interactive livre un épisode qui offre une conclusion spectaculaire et poignante à Hitman. Surtout, le studio danois fait montre d'un savoir-faire unique dans ce type de jeu d'infiltration, poussant son principe vers l'excellence. Et cela augure du meilleur pour l'avenir, puisque IO Interactive vient d'annoncer son prochain projet qui n'est autre qu'un jeu lié à James Bond, sobrement intitulé Project 007. Une autre saga qui, si elle s'appuie sur la réussite d'Hitman, pourrait bien enfin s'offrir un retour remarquable dans les prochaines années sur consoles et PC.

Hitman 3, IO Interactive, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia et Switch.