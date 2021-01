PS5 et Xbox Series X : pourquoi la rupture de stock va-t-elle durer ?

Vous cherchez désespérément à acquérir une PS5 ou une Xbox Series X ou S ? Pour 2021, il faudra encore prendre votre mal en patience. Plusieurs facteurs expliquent la quasi rupture de stock continuelle qui accompagne ces deux machines depuis leur lancement en novembre dernier.

Et les prévisions des constructeurs à ce sujet s'annoncent pessimistes... au moins jusqu'à l'été prochain, voire jusqu'à fin 2021 dans le cadre du scénario du pire. Un composant électronique serait notamment responsable de la quasi paralysie des chaînes de production de ces machines.

La raison (principale) avancée est due au substrat ABF, un isolant qui entre dans la fabrication des processeurs de dernière génération. Problème, celui-ci s'inscrit obligatoirement dans la composition des processeurs AMD qui équipent les machines de Sony et Microsoft. Surtout, il est également très demandé pour la conception d'autres produits high-tech (modem et processeurs pour la 5G, les ordinateurs de bord des automobiles, mais aussi dans le domaine du minage des cryptomonnaies).

La filière tech à la peine

Une pénurie qui inquiète donc presque l'ensemble de la filière tech dans le monde. En outre, qui dit rareté dit prix en hausse et l'absence de ce composant rend encore les négociations plus difficiles, en parallèle de la production. D'autant que les prix de vente des PS5 et Xbox Series X sont déjà négociés à tarifs restreints entre le distributeur et le fabricant, afin de tirer au maximum sur les marges. En clair, AMD ne tire pas énormément de profits de la fabrication de ses processeurs pour alimenter les consoles de nouvelle génération.

Parallèlement, les difficultés d'approvisionnement touchent d'autres composants électroniques qui rentrent dans ce cycle infernal pour alimenter les stocks. Ainsi, la compagnie chinoise TSMC, spécialisée dans les semi-conducteurs, connait elle aussi des retards considérables pour remplir son cahier des charges. En 2021, c'est donc l'ensemble des entreprises travaillant avec ces sous-traitants qui se retrouvent bloquées. Et certains imaginent que ce problème durera encore jusqu'à octobre ou novembre prochains.

La flambée des prix à l'import

En outre, la demande autour de ces consoles étant toujours plus grande, Sony et Microsoft doivent faire face à des problèmes d'import-export dans le monde entier. Certains médias rapportent ainsi le problème du coût des conteneurs maritimes. Les Echos rapportaient ainsi début janvier que les prix atteignent ici des sommets. Un patron témoignait ainsi qu'un conteneur importé de Chine vers la France, lui coûtait précédemment entre 2.500 et 3.300 euros en octobre dernier, fin décembre il devait payer plus de 8.200 euros pour la même livraison.

Le cas des «robots acheteurs»

Enfin, une dernière raison vient doucher les espoirs des gamers : les robots acheteurs. Déjà utilisés pour s'approprier les stocks de Nintendo Switch, des bots lancés à l'assaut des sites marchands par des petits malins se chargent d'acquérir les seuls stocks mis en ligne au compte-goutte. Ces programmes informatiques sont chargés d'agir dès qu'un site web met en vente la machine. Plus rapides que l'éclair, il vont remplir leur petit panier en ligne et passer à la caisse avant même que vous n'ayez eu le temps d'ajouter votre exemplaire. Résultat, le peu de stock mis en vente disparaît généralement dans les minutes qui suivent. Il s'agit ici de professionnels qui vont alors revendre leur précieux butin à des tarifs plus élevés pour s'offrir des marges confortables et répondre à la demande des impatients.