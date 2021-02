Mass Effect Edition Légendaire : date de sortie, nouveautés... tout savoir sur le remake de la trilogie

C'est donc le 14 mai prochain que les fans de Space Opera pourront embarquer (à nouveau) à bord du SSV Normandy. Un vaisseau spatial qui fut au cœur de la trilogie Mass Effect. Celle-ci livre ce mardi de nouvelles informations quant à son remaster, sous-titré : Edition Légendaire.

Parus entre 2007 et 2012, Mass Effect 1, 2 et 3 se sont imposés comme des références en matière de jeu d'aventure. L'odyssée du commandant Shepard et de son équipage s'offrent une compilation ultime pour le printemps prochain, comme l'ont rappelé ses créateurs lors d'une conférence de presse à laquelle CNEWS a été convié. L'Edition Légendaire sera donc disponible sur PS4, Xbox One et PC, mais elle sera également compatible avec la PS5 et les Xbox Series X et S.

Un refonte graphique en 4K

Déjà très beau à l'époque (rappelons que les deux premiers volets étaient notamment sortis sur Xbox 360 et PS3), Mass Effect : Edition Légendaire se met à la page de l'UltraHD afin d'accompagner les consoles compatibles (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 et Xbox Series X/S). Les joueurs sur les anciennes PS4 et Xbox One devront se contenter de la version Full HD. Mais la refonte graphique ne s'arrête pas là, car BioWare s'est permis de retravailler l'ensemble des textures du jeu et y a ajouté de nombreux détails, à commencer par des effets d'éclairage inexistants dans les versions originales. Comme en atteste les photos comparatives ci-dessous. La photo de gauche présentant la version originale.

Il est à noter que le jeu ne profitera pas d'effets graphiques de type Ray Tracing, a confirmé Mac Walters, directeur de projet chez BioWare. Toutefois, le studio a joué davantage sur des effets de «flare» (comme un voile lumineux), que les fans des récents films Star Trek de J.J. Abrams et Justin Lin devraient apprécier. Il est à noter que les téléviseurs compatibles 4K HDR pourront profiter des effets de contraste mieux gérés. Du côté des PC, le jeu a même été optimisé pour être affiché sur les fameux écrans au format 21:9e, pour une vue panoramique imprenable sur les nombreuses planètes à visiter. Enfin, les joueurs qui s'y essaieront sur Xbox Series X et PS5 pourront profiter de temps de chargement plus rapides, comme c'est déjà le cas pour tous les jeux profitant de cette rétrocompatibilité. Enfin, sachez qu'un soin tout particulier a été apporté à Mass Effect 1 (sorti en 2007), afin de mieux lui faire supporter la comparaison avec les deux autres épisodes. Certaines cinématiques ont même été également retravaillées.

la personnalisation du héros étoffée

Outre un lifting graphique attendu, cette édition légendaire devrait se montrer généreuse en termes de contenus. On retrouvera d'abord la possibilité de personnaliser son héros ou son héroïne, à sa guise avec encore plus de choix proposés qu'à l'époque, a précisé Crystal McCord, productrice du jeu qui souligne qu'il n'y aura pas de DLC supplémentaires et que «l'ensemble des contenus associés au jeu sera bien disponible dès le lancement».

Les planètes, que le joueur va pouvoir visiter au gré de son aventure spatiale, ont également profité d'une refonte de leur environnement, afin de les rendre bien plus immersives et redonner du lustre à leur végétation ou à ses cités tentaculaires.

Un récit culte pour les fans de SF

Devenu une référence en matière de space opera sur consoles et PC, la saga Mass Effect est reconnue notamment pour son scénario particulièrement soigné. Pour les nouveaux venus qui attendaient cette compilation pour découvrir cette trilogie, sachez que Mass Effect vous embarque en plein XXIIe siècle, à bord d'une frégate spatiale, baptisée Normandy. Son chef de bord, l'intrépide commandant Shepard et son équipage peuplé d'aliens se lancent sur la piste des Moissonneurs. Une race extratrerrestre dont les immenses vaisseaux viennent pomper les ressources de planètes. En bon gardien de la galaxie que vous êtes, il faudra donc apporter une forme de justice et de paix.

Mais Mass Effect n'est pas qu'un jeu de rôle à grand spectacle. Si la trilogie s'est forgée une excellente réputation, c'est surtout pour la profondeur de son scénario et la possibilité de développer les rapports amicaux (et amoureux) avec les divers protagonistes que vous croiserez. Et si l'hommage à Star Trek n'est jamais loin, sachez qu'il est de votre devoir de repousser cet envahisseur et de briser les frontières entre les races extraterrestres.

Mass Effect Edition Légendaire, Electronic Arts, le 21 mai 2021, sur PS4, Xbox One et PC (compatible PS5 et Xbox Series X/S).