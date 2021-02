Wizama Square One : la console de jeux de société vise 50 jeux fin 2021

Alors que les jeux de société connaissent un regain d'intérêt sans précédent, renforcé par un monde plus confiné, la société française Wizama veut accélérer la sortie de sa Square One. Une console hybride d'un nouveau genre qui devait être commercialisée l'an passé et qui vise désormais un lancement global en 2022.

Alors qu'une dizaine de jeux sont déjà développés et fonctionnent sur cette machine, l'équipe de Wizama vise un catalogue de près de 50 jeux pour accompagner sa sortie. «Le contenu est fondamental et il est stratégique d'avoir de belles licences pour ce support qui ouvre de nouvelles prespectives», souligne Franck Botta, fondateur de Wizama.

La jeune pousse a récemment signé un accord afin de proposer des jeux de l'éditeur Asmodee et de Ravensburger, tandis que des pourparlers sont en cours avec d'autres maisons d'édition pour offrir une ludothèque conséquente. Début 2020, la start-up avait également mis l'accent sur la possibilité d'exploiter des jeux de rôle via sa machine.

Un écran tactile de 19 pouces

Concrètement, la Square One s'inspire d'un plateau de jeu classique en lui apportant un grand écran tactile de 19 pouces de diagonale (48,2 cm), l'idée étant de recréer l'expérience d'un jeu de plateau à placer au centre d'une table. Des kits permettent de disposer un contour de jeu en carton à disposer dessus, mais aussi des pions et des dés pour interagir et conserver l'intéret convivial des jeux classiques.

«Cela reste une console qui vise à réunir toute la famille et les amis, mais son aspect numérique et l'écran doivent permettre de comprendre les règles rapidement, l'idée étant de fluidifier l'apprentissage d'un jeu qui peut parfois être rebutant», explique Franck Botta.

Récemment, la société a ouvert les précommandes de la Square One sur IndieGoGo et a annoncé les premiers jeux de lancement, comme les célèbres Labyrinthe, Cthulhu Wars, le jeu de plateau Game of Thrones et Ticket to Ride. Une campagne de financement participatif qui a déjà permis de récolter plus de 206.000 euros de revenus.

Annnoncée pour un prix de lancement à 499 euros pour la version de base, la console accueillera d'autres jeux à acheter à part. «Un magasin en ligne permettra d'acquérir de nouvelles boîtes avec un envoi sous 48 heures», explique Franck Botta qui compte livrer les premières précommandes d'ici à décembre prochain, avant de viser 2022 pour le lancement grand public.

