Goldorak bientôt de retour dans un jeu vidéo français

Après avoir marqué toute une génération de Français à la fin des années 1970, Goldorak prépare son retour dans un jeu vidéo made in France. L'éditeur Microids annonce ce mardi 24 février qu'un partenariat a été noué avec Dynamic Planning, l'ayant droits de la série de Go Nagai, afin de développer une nouvelle aventure prévue sur consoles et PC.

«A travers le développement de ce titre, Microids souhaite proposer un jeu vidéo qui ravira les fans de la première heure. Soyez assurés que l’ensemble des équipes travaillent d’arrache-pied pour proposer un titre fidèle à l’essence même de la licence. Nous sommes fiers et excités de pouvoir vous en montrer plus prochainement», a annoncé Stéphane Longeard, patron de Microids dans un communiqué.

Si pour l'heure aucune information sur le type de jeu qui sera proposé (jeu d'action, de rôle ou de stratégie, shoot them up ?) ni la date de sortie n'ont filtré, Microids promet d'en dévoiler davantage dans les prochains mois. Une chose est sûre, la nostalgie devrait être au rendez-vous de ce titre très apprécié en France et que l'on peut retrouver notamment au sein de la série de jeux de stratégie Super Robot Wars publiée en Asie par Banpresto.

Depuis plusieurs mois, Microids développe son ambition de faire revivre certaines licences sur consoles et PC. Après Astérix, Les Tuniques Bleues et XIII, les BD Tintin et Les Schtroumpfs seront prochainement adaptées en jeux vidéo par l'éditeur français. En misant sur Goldorak (UFO Robot Grendizer au Japon), Microids met un pied dans l'animation japonaise et acquière les droits d'adaptation de l'un des dessins-animées les plus emblématiques de la passion qui anime l'Hexagone pour le Japon.

Avec des audiences frôlant les 100 % dans le pays lors de sa diffusion dès l'été 1978 sur Récré A2. Goldorak a alors ouvert la voie à d'innombrables projets d'animation entre la France et le Japon (Ulysse 31, Les Cités d'Or...) et à une vague d'importation d'animes sans précédent dans nos contrées.

