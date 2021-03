Le top 20 des jeux vidéo les plus vendus en France en 2020

Année record pour le secteur avec 5,3 milliards d'euros de revenus générés en 2020 (+11 %) en France, les jeux vidéo ont su occuper les gamers l'an passé. Une étude du Syndicat des éditeurs de logiciel de loisirs publiée ce mercredi révèle ce à quoi les Français ont adhéré durant cette année si particulière.

Le SELL publie ainsi deux top 20 des meilleurs ventes de jeux. En volume - prenant en compte le nombre d'unités vendues à la fois pour les versions physiques et dématérialisées des jeux -, on découvre ainsi que FIFA 21 monte tout en haut du podium avec 1,3 million d'unités vendues. La simulation de foot d'Electronic Arts n'a pas surpris de ce point de vue.

Toutefois, elle est talonnée par Animal Crossing New Horizons. Le jeu feel good de Nintendo, sorti en mars dernier en plein premier confinement, a été perçu comme un remède à la déprime et s'est écoulé à plus de 1 million d'exemplaires chez nous. En 3e place, le classique Call of Duty de l'année, ici Black Ops Cold War, d'Activision monte sur la dernière marche du podium, comptant sur plus de 664.792 ventes tous supports confondus.

© Source : SELL

Toujours aussi fort, GTA V s'est (encore) écoulé à plus de 600.000 unités, un jeu publié fin 2013 qui reste une valeur sûre grâce à son mode en ligne qui s'étoffe d'années en années. De son côté, Assassin's Creed Valhalla se hisse en 5e position avec 565.000 unités alors que celui-ci est seulement sorti mi-novembre, de quoi ravir Ubisoft.

A noter qu'il est toutefois trop tôt pour juger des performances de Cyberpunk 2077, dont la sortie début décembre ne lui a pas permis d'entrer dans le classement des ventes en volumes, ses résultats seront plus pertinemment étudiés sur l'année 2021.

Parallèlement, le SELL a fourni un second Top 20 qui se penche quant à lui sur les ventes en valeur, afin de juger de leur rentabilité. Ici le classement se trouve légèrement perturbé mais les chiffres donnent le tournis. Ainsi, FIFA 21 a rapporté à lui seul près de 77 millions d'euros en France, Animal Crossing New Horizons 53,7 millions d'euros, Call of Duty Black Ops Cold War : 43,2 millions d'euros. Assassin's Creed Valhalla se place également bien en générant 37,4 millions d'euros de recettes, suivi par The Last of Us Part II (27,4 millions) et Mario Kart 8 Deluxe (27,1 millions). Notons tout de même l'apparition de Cyberpunk 2077 en 19e position qui a rapporté 11,2 millions d'euros en seulement trois semaines d'exploitation fin 2020.