Voici les 10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps

Des princesses à sauver, des monstres à capturer et des cubes à emboîter... Au fil des années, certains jeux vidéo ont su devenir tellement populaires qu'ils se sont hissés au rang de classiques, avec des records de ventes qui semblent aujourd'hui inatteignables. De quoi faire saliver un bon nombre de développeurs.

Tetris

Tetris est l'un des jeux les plus iconiques de tous les temps, et cela se ressent dans ses ventes. Avec une formule qui n'a pas évolué depuis sa sortie en 1984, le jeu continue de s'écouler par millions sur smartphone aujourd'hui. Les copies physiques du jeu se sont écoulées à plus de 70 millions d'exemplaires au fil du temps, mais Henk Rodgers, qui a acquis les droits du jeu à la fin des années 80, assure que plus de 425 millions de versions payantes de Tetris avaient été vendues sur smartphone en 2014. Depuis, si le chiffre global n'est pas connu précisément, il a aisément franchi 500 millions, et place le jeu créé par Alekseï Pajitnov très loin devant ses autres concurrents.

Minecraft

Comme Tetris, Minecraft est une histoire de carrés. Et il faut croire que cela plaît aux gamers, puisque la licence rachetée par Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars a franchi en 2020 la barre des 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un chiffre qui traduit la popularité toujours aussi importante du jeu sorti en 2011. Aujourd'hui encore, Minecraft est l'une des licences les plus populaires sur les plateformes de streaming telles que Twitch, notamment grâce aux innombrables modes de jeu s'ajoutant aux classiques mode survie et mode créatif, qui offraient déjà des possibilités quasi infinies. De quoi lui garantir un avenir radieux.

Grand Theft Auto V

Sorti sur Playstation 3 et Xbox 360, GTA V a survécu à la Playstation 4 et la Xbox One pour débarquer sur la toute nouvelle génération de console arrivée en 2020 sur le marché. Une longévité rare pour la licence développée par Rockstar, et qui ne fait que se renforcer avec le temps. En effet, 7 ans après sa sortie, le cinquième opus des Grand Theft Auto a tout simplement connu sa deuxième meilleure année en termes de vente en 2020 pour finalement dépasser les 140 millions d'exemplaires vendus au total. Avec des chiffres pareils, Rockstar n'a pas à se presser pour sortir le très attendu GTA VI.

Wii Sports

À son arrivée sur le marché, la Wii a bouleversé les codes du jeu vidéo. Et le jeu le plus emblématique de la console n'est autre que Wii Sports, dans lequel les membres d'une famille pouvaient s'affronter au bowling, au tennis ou encore au golf. Mais si les ventes sont aussi élevées, c'est aussi et surtout parce que Nintendo a décidé d'inclure le jeu avec la console dans une grande partie du monde. Grâce à cela, même ceux qui n'étaient pas intéressés par le jeu se retrouvaient avec un exemplaire à la maison. Une tactique qui explique le chiffre astronomique de 82 millions de copies écoulées.

Playerunknown's Battlegrounds

Plus connu sous l'acronyme «PUBG», PlayerUnknow's Battlegrounds a popularisé un mode de jeu incontournable aujourd'hui : le battle royale. Pour résumer, 100 joueurs sont lâchés sur une île, et l'objectif est de tuer ses adversaires pour être le dernier survivant. Sorti en 2016, il s'est écoulé à plus de 70 millions d'exemplaires, mais s'est vite fait concurrencer par Fortnite, jeu gratuit avec un concept similaire.

Pokémon première génération

Rouge, bleu et vert, suivi de jaune quelques années plus tard. Telles étaient les couleurs des premières cartouches Pokémon disponibles sur Game Boy en 1996. Si seules la version bleue et la version rouge étaient disponibles en Europe, cela n'a pas empêché le succès mondial de cet univers peuplé de monstres à capturer. Avec la sortie de Pokémon Jaune en 1998, cette première génération de la franchise historique s'est finalement vendue à près de 46 millions d'exemplaire. Toujours très populaires, les derniers jeux de la licence, Epée et Bouclier, se sont écoulés à plus de 20 millions de copies.

Super Mario Bros.

Un symbole de l'industrie du jeu vidéo. Mario, le petit plombier qui vole à la rescousse de la princesse Peach, est l'une des raisons pour laquelle Nintendo est devenue une marque aussi puissante. Tout à commencé avec Super Mario Bros en 1985, disponible notamment sur NES. Le jeu s'est vendu à 40,24 millions d'exemplaires, soit plus qu'aucun autre jeu Mario qui suivra dans les années suivantes. Devenu mascotte de Nintendo, l'univers Mario s'est décliné dans des jeux de courses (Mario Kart), de sport (Mario Tennis, Mario Golf...) et d'autres jeux de plateformes tels que Super Mario Odyssey.

Mario Kart Wii

Puisque l'on parle du loup... Arrivé sur le marché deux ans après la Wii, Mario Kart Wii s'est avéré être un véritable carton. Permettant aux joueurs de conduire leur véhicule avec les boutons ou le gyroscope, cette nouvelle version de la licence a également introduit les motos. Suffisant pour se vendre à 37,4 millions d'exemplaires d'après les chiffres fournis par Nintendo.

Red Dead Redemption 2

Si le western n'est plus un genre aussi populaire qu'avant au cinéma, les gamers semblent toujours en apprécier l'ambiance. Et pour cause, 8 ans après la sortie du premier Red Dead Redemption (deuxième épisode de la saga des Red Dead), Rockstar est revenu avec un deuxième opus qui a attiré des critiques unanimes pour valider la qualité du jeu. Résultat : 36 millions de copies vendues à travers le monde. Comme pour GTA V, l'entreprise américaine tire notamment son succès du mode online, plébiscité par les joueurs depuis sa sortie en 2018.

Mario Kart 8 Deluxe

Pour la troisième fois, Mario s'impose dans ce classement, et pour la deuxième fois avec Mario Kart. Cette version du jeu développé pour la Nintendo Switch est sorti en 2017 et s'est immédiatement imposé comme un classique de la console. Il est actuellement le jeu le plus vendu sur ce support avec 33,4 millions d'exemplaires écoulés, juste devant Animal Crossing (31,18 millions). À noter que des rumeurs font état d'un Mario Kart 9 dans un futur relativement proche, mais aucune annonce n'a encore été officialisée par Nintendo.