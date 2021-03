Philousports et Xbox lancent une web série sur l’accessibilité au jeu vidéo

Xbox, impliqué dans l’accessibilité au jeu vidéo, a lancé lundi une web série afin de mieux comprendre les problématiques des «gamers» en situation de handicap. Avec l’œil d’un invité très connu des réseaux sociaux.

Ce fan de l’OM, qui est atteint d’une myopathie qui l’empêche de marcher et d’une trachéotomie qui le fatigue lorsqu’il parle, est l’un des Twittos les plus connus de France avec ses plus de 250.000 abonnés. Grand passionné de sports et de jeux vidéo, il est entré en contact avec Microsoft et CapGame pour «optimiser son dispositif de jeu actuel et pousser plus encore l’adaptation à ses besoins», comme l’indique Xbox.

Une équipe a donc travaillé avec Philousports à l’amélioration de son dispositif actuel, pour lui permettre de profiter d’une expérience de jeu optimale sur sa Xbox Series X. Et une série de cinq épisodes a été montée pour suivre les différentes étapes de la construction de ce dispositif. Le deuxième est prévu mercredi.

Depuis quelques années maintenant, Xbox est très porté sur l’accessibilité au jeu vidéo surtout dans un pays qui compte 12 millions de personnes en situation de handicap pour une population qui se définit comme joueuse à 71%.

«Nous sommes convaincus de l’importance de rendre le jeu vidéo accessible à tous, explique Microsoft. L’accessibilité est ainsi au cœur de la conception de nos supports physiques, comme la Manette Adaptative Xbox, un hub unifié pour les appareils, mais aussi de la conception de nos jeux à travers des paramètres dédiés, permettant par exemple aux personnes malentendantes et malvoyantes de s’adonner pleinement au jeu vidéo.»