New Pokémon Snap : on est parti faire un safari photo avec Pikachu

Les Pokémon sont de retour ! Mais il ne s’agit cette fois-ci pas de les capturer… mais de les photographier. Une espèce de safari photo ou l’appareil remplace la Poké Ball.

Les Pokémon ont 25 ans. Oui déjà. Cela vous file un coup de vieux ? Normal. Pour célébrer dignement l’événement plusieurs titres ont été annoncés pour les mois à venir. Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillant (Switch, fin 2021), Pokémon Unite (pour mobiles, 2021), Légendes Pokémon : Arceus (Switch, 2022)… Un sacré programme qui débute néanmoins avec New Pokémon Snap, le 30 avril prochain.

Un titre exclusif à la Switch qui reprend le concept d’un jeu paru en 1999 sur Nintendo 64… Voilà qui ne nous rajeunit pas plus… Mais Pokémon Snap c’est quoi ? Pokémon Snap n’est pas un jeu issu de la franchise comme les autres. Pas question ici de parcourir librement la région de Lentis et ses nombreuses îles paradisiaques afin de capturer des Pokémon et compléter ainsi son Pokédex. Il ne s’agit pas ici de devenir maître dresseur mais «maître reporter».

Si tout comme moi il vous arrive de traîner du côté des parcs animaliers, sans doute le concept de safari photos ne vous est-il pas étranger. De Thoiry à Planète Sauvage près de Nantes, ces parcs et bien d’autres en France vous invitent à parcourir, à bord de votre véhicule une zone balisée dans laquelle les animaux se déplacent librement. Un moment unique pour photographier les animaux au plus près, ce qui dans le jeu se transforme en une occasion rare de découvrir les Pokémon dans leur habitat naturel.

200 espèces à photographier

Au total se sont plus de 200 espèces différentes venues de plusieurs générations qu’il sera possible de capturer… en photo. Monté à bord d’un petit véhicule volant qui glisse à vitesse réduite sur un rail invisible (le Neon One), le joueur progresse, appareil au poing, dans des environnements peuplés de créatures. Impossible de sortir du chemin tracé, mais on peut toutefois regarder partout autour de soi.

L’idée, prendre la meilleure photo possible. Il faut être attentif, et savoir appuyer sur le déclencheur au bon moment. On peut aussi lancer une pomme, un orbe de lumière ou d’autres objets afin de faire réagir le Pokémon et obtenir ainsi une pose plus originale. Plusieurs parcours de quelques minutes permettent ainsi, de jour ou de nuit, de prendre des dizaines de clichés.

Au fur et à mesure de son avancée dans le jeu, il est même possible d’accéder à de nouveaux embranchements sur ces circuits et découvrir ainsi de nouvelles zones… et créatures ! Les photos prises seront ensuite notées par le professeur Miroir. Le but : obtenir la meilleure note. Cadrage, pose, nombre de créatures présentes… sont autant de critères qui seront pris en compte pour cette évaluation.

Dans un esprit très Snapchat, il est possible de customiser ensuite ses photos. Ajout de cadre ou de stickers, ajustement de la luminosité ou de la mise au point… bref de quoi métamorphoser une banale photo de Celebi en véritable œuvre d’art. Enfin, presque. Evidemment, il sera possible de partager avec la communauté (pour peu qu’on dispose d’un abonnement à Nintendo Online), ses plus belles réalisations qui, pour les plus appréciées, pourront alors être mises en avant.

Développé par Bandai Namco qui avait déjà réalisé le jeu de combat Pokken Tournament, ce titre Pokémon n’a rien à voir avec les habituelles aventures, ni même Pokémon Go. Le rythme lent de cette balade confère à ce Pokémon Snap un côté zen et contemplatif. Certains Pokémon, plus rares que d’autres, demanderont de la persévérance et de la curiosité pour être dénichés. Ici, pas de violence, pas de combats. Alors que le Neon One glisse paisiblement sur son rail virtuel à la façon d’un manège de parc d’attractions, on inspecte les alentours à l’affût d’un sujet pour compléter son Photodex. Un divertissement clairement familial qui, même s’il pourrait être «fatal» aux narcoleptiques, constitue une alternative paisible et originale aux traditionnels titres Pokémon. Une façon d’immortaliser en images ce 25e anniversaire.

New Pokémon Snap, Nintendo, le 30 avril sur Switch.