On a testé Story of Seasons : Pioneers of Olive Town

Devenue une référence en matière de simulation de vie et de management de ferme, la saga Story of Seasons s'offre un retour remarqué sur Switch ce vendredi 26 mars. Sous-titré Pioneers of Olive Town, ce nouvel opus apporte des nouveautés intéressantes. CNEWS a rencontré son créateur Hikaru Nakano, qui travaille sur cette série depuis plus de 20 ans.

Pour les néophites de Story of Seasons, tout commence lors de votre arrivée au sein d'une petite bourgade prénommée Olive Town où un maire, très jovial, vous amène sur le lopin de terre sur lequel vous allez développer votre exploitation agricole.

Un rapide tour du propriétaire permet de prendre conscience de l'ampleur des travaux, avec un cabanon à retaper, des mauvaises herbes à débroussailler, des arbres à couper avant de se lancer corps et âmes dans le métier de fermier.

Et si faire fructifier son potager et son élevage laitier notamment compte parmi les activités principales, ce jeu de vie invite à nouer des relations, commerciales, amicales et mêmes amoureuses auprès des habitants du village. «L'une des thématiques principales que nouveau avons voulu développer pour cet épisode, c'est l'exploration, explique Hikaru Nakano, producteur du jeu chez Marvelous Entertainement. Le joueur commence dans une ferme à retaper et petit à petit il va devoir explorer la forêt qu'il l'entoure. Il va faire des découvertes, rencontrer des animaux, découvrir des trésors et développer sa ferme».

Profiter de la vie

Et de poursuivre : «Nous ne sommes pas dans un jeu avec un but précis qu'il faut absolument atteindre pour progresser, mais dans une optique de s'amuser et de profiter de la vie. Il y a également une proximité avec la nature que l'on veut apporter au joueur. Nous ne sommes pas dans l'idée de presser le joueur, mais d'offrir un espace de vie détente, où l'on peut penser à autre chose. Du point de vue des citadins, c'est quelque chose qui plaît, car vivre à la campagne n'est pas forcément accessible ou simple. Donc offrir ce cadre de vie dans un jeu, c'est peut-être ce qui explique la recette du succès de Story of Seasons».

SOS Olive Town se pose d'ailleurs comme un jeu qui fourmille d'activités et les journées de notre héros ou de notre héroïne sont particulièrement remplies pour qu'on ne s'y ennuie jamais. Il est à noter que le protagoniste est entièrement personnalisable, avec des configurations physiques et vestimentaires très poussées. Le tout porté dans un univers kawaï (mignon) si cher aux Japonais.

Il est également amusant de jouer les photographes, puisqu'un appareil intégré permet d'immortaliser ses promenades champêtres et de partager celles-ci grâce aux fonctions online.

Et si les amateurs de challenges un peu plus relevés se lanceront directement dans le mode normal qui sera légèrement plus exigeant, les enfants pourront opter pour le mode «jeune pousse» qui offre plus de liberté pour développer à leur rythme leur petite exploitation.

«Mon premier conseil lorsque vous débutez : c'est de couper les arbres et ne pas hésiter à le faire ! Pensez également à tirer partie de tous les objets que vous trouverez dans la nature. Il est également important de savoir exploiter ces objets mais aussi de les transformer ou de les utiliser pour gagner de l'argent. Surtout, utilisez les grosses machines que l'on peut acquérir, car on peut les utiliser pour transformer les objets. Cela va par exemple permettre d'améliorer les outils, pour réparer la cabane. C'est un élément central qu'il faut vraiment utiliser pour avoir une expérience complète», confie Hikaru Nakano. En outre, «nous avons également revu le mode de craft qu'on a réellement amélioré et qui permet de créer ses propres objets et de résoudre des problèmes sans utiliser de l'argent. C'est un point qui me plaît beaucoup».

Un mode en ligne plus développé

Parallèlement, SOS Olive Town offre des fonctions en ligne bienvenues. «Ce mode en ligne permet au joueur de prendre des photos librement là où il peut se balader et de pouvoir les partager avec les autres joueurs. De plus, comme on peut personnaliser beaucoup les personnages, on trouvait ça amusant de devenir touriste et de pouvoir visiter les autres joueurs, afin de voir ce qu'ils ont développé», souligne Hikaru Nakano.

Si vous avez déjà fait le tour de votre île sur Animal Crossing : New Horizons, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town s'avère être un jeu très plaisant à découvrir. Plus complet et offrant plus de liberté que le célèbre titre de Nintendo sorti l'an passé, le jeu de Marvelous Entertainment pousse également plus loin les interactions avec son envionnement, invitant tantôt à la découverte, tantôt à sociabiliser avec ses voisins, voire à fonder une famille. Un petit plaisir dépaysant qui ramène à la simplicité de la vie.

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town, Marvelous Europe, sur Nintendo Switch.