PowerZ : un jeu vidéo éducatif innovant pour les 6-12 ans

Il se présente comme le «Fortnite de l'éducation» et propose une vraie symbiose entre le jeu vidéo et l'enseignement. Alors que les écoles et collèges ferment leur portes ce mois-ci, PowerZ ambitionne de compléter les cours à distance.

Destiné aux 6-12 ans avec des programmes adaptés selon les âges, ce jeu éducatif fédère déjà plus de 7.000 enfants depuis son lancement le 15 février dernier. Disponible ici en téléchargement sur PC et Mac, cette aventure entend proposer un contenu qui s'adapte à chaque enfant et ajoutera régulièrement des chapitres afin d'enrichir le contenu proposé.

Le 31 mars dernier, PowerZ a ainsi accueilli son chapitre 2 qui amène ses aventuriers dans un désert à la recherche de trésors. C'est au détour de son épopée que l'enfant va découvrir des défis, que ce soit pour découvrir des animaux, résoudre des calculs, comprendre la géométrie par le biais de l'architecture ou encore s'initier à la photographie puisque le héros ou l'héroïne (selon les goûts) dispose d'un appareil photo virtuel pour immortaliser son aventure.

Concrètement, PowerZ permet de créer jusqu'à cinq comptes différents pour s'adapter aux âges des enfants d'un même foyer, mais les parents possèdent également leur propre appli mobile, liée aux comptes de leurs enfants. Disponible quant à elle sur Android et iOS, cette appli permet de suivre les progrès, le temps passé sur le jeu et l'assiduité. Il est également possible d'imposer un temps de jeu limite, voire de mettre le jeu en pause à tout moment.

Parallèlement, les concepteurs français de PowerZ ont ouvert une plate-forme de dialogue qui permet aux familles de faire part de leur suggestions et de pointer du doigt ce qui ne leur plairait pas.

Son développement continu sollicite également des experts de l'éducation et de l'enfance. Parmi eux, Gérald Bronner, sociologue et membre du conseil scientifique de l'Education Nationale, Célia Rosentraub, directrice générale des Editions Hatier-Foucher et directrice e-Education au sein d'Hachette Livre, Christophe Gomes, directeur générale d'Agir pour l'Ecole, ou encore Charlotte Poussin, éducatrice Montessori diplômée de l'Association Montessori Internationale.