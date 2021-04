Alec : un jeu ludo-éducatif pour apprendre à lire et compter aux 4-10 ans

Et si lire et compter s'apprenaient en s'amusant ? Si les applications en ce sens se popularisent, la petite dernière à suivre de près se nomme Alec. Un jeu ludo-éducatif qui invite les 4-10 ans à jouer avec les chiffres et les lettres.

La société franco-québécoise EduMedia propose actuellement de tester gratuitement sa plate-forme ludo-éducative jusqu'en juin, alors que les cours à distance sont de plus en plus utilisés par les établissements scolaires. Des exercices imaginés sous forme de 90 mini-jeux pour les élèves de grandes sections et du CP au CM2.

Un aspirateur à chiffres, une loupe pour faire des additions groupées, un jeu de peinture pour apprendre la symétrie ou encore une boule de cristal pour reconnaître les formes géométriques... Les développeurs n'ont pas manqué d'imagination pour proposer des défis à la fois amusants et pédagogiques.

Approfondir les leçons

Si cette application n'entend pas remplacer les professeurs et leur savoir-faire, celle-ci se pose comme un complément. Un soutien scolaire que les classes et les professeurs utilisent eux-même au sein de l'école afin d'appuyer sur certaines notions. Les contenus proposés étant créés avec l'aide d'enseignants et de cogniticiens.

L'odyssée d'Alec, du nom du petit renard qui sert de guide aux enfants, s'inscrit dans la lignée des jeux éducatifs principalement développés depuis les années 1990, à l'instar du célèbre Adibou. Le boom des cours à distance depuis l'année dernière a accéléré un certain nombre de projets en ce sens. C'est le cas de PowerZ, un jeu vidéo pédagogique, conçu par une équipe française et qui s'adresse quant à lui aux 6-12 ans.