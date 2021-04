Covid long : des chercheurs pensent que ce jeu vidéo pourrait aider à la guérison

Alors que certaines personnes touchées par le Covid-19 souffrent de symptômes sur le long terme, des chercheurs américains misent sur un jeu vidéo pour leur venir en aide.

Intitulé EndeavorRx, ce jeu qui se déroule sur tablette est déjà utilisé aux Etats-Unis pour épauler des personnes âgées qui ont besoin de rééducation ou encore les personnes atteintes de trouble du déficit de l'attention et les hyperactifs.

Un outil qui a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration, autorité en charge de la régulation des médicaments et des dispositifis médicaux outre-Atlantique.

Développé par la société médicale Akili Interactive, EndeavorRx pourrait également porter ses fruits auprès des patients touchés par le phénomène du Covid long. Si le virus n'est plus présent dans l'organisme, chez certaines personnes des symptômes liés aux troubles de l'attention et des problèmes de concentration persistent. Dans les cas les plus graves, certains patients doivent même réapprendre à marcher ou à respirer normalement.

Prescrit notamment pour les enfants hyperactifs, le jeu EndeavorRx se focalise sur le cerveau et vise à apprendre à faire une chose à la fois, explique ses concepteurs à The Verge.

Le jeu invite à effectuer des parcours avec de petits extraterrestres et à orienter son personnage en faisant pivoter la tablette, le gyroscope de l'appareil servant à déterminer l'inclinaison.

Patience, dextérité et concentration sont ici les trois conseils à suivre. S'il est présent sur l'App Store américain, ce jeu reste toutefois prescrit par les médecins compétents et ne se télécharge pas à la légère.

Des problèmes de mémoire au travail

Des chercheurs planchent actuellement sur des tests auprès de personnes souffrant du Covid long. «Nous avons trouvé un modèle qui incluait des choses comme la perturbation de l'attention et la capacité de faire plus d'une chose à la fois. Nous avons constaté qu'un pourcentage élevé avait des difficultés avec la mémoire de travail, qui est la capacité de conserver des informations dans votre tête, tout en faisant autre chose», explique ainsi Faith Gunning, neuropsychologue chez Weill Cornell Medicine à New York.

Selon elle, c'est là que EndeavorRx entre en jeu et pourrait avoir un effet intéressant pour aider les patients. Reste encore à connaître les résultats de leur étude qui pourrait être connue dans les prochains mois.