Elder Scrolls Online : 9 conseils de pro pour bien débuter

Devenu légendaire chez les gamers, le monde de Tamriel, mis en lumière par Elder Scrolls Online, s'étend d'années en années depuis 2014. Un monde immense dont les débutants ne parviennent pas toujours à appréhender les mille et une facettes. CNEWS a demandé au joueur et youtubeur Desastre de partager ses conseils.

Spécialiste de l'unviers de TESO (The Elder Scrolls Online), Desastre partage régulièrement ses aventures auprès de la communauté sur sa chaîne YouTube. Alors que Bethesda s'apprête à publier le nouveau chapitre intitulé Blackwood le 1er juin prochain sur consoles et PC, voici comment bien vous préparer.

Ne pas se soucier de la classe ou de la race

Desastre : «Avant de se lancer dans l'aventure, beaucoup de joueurs se demandent quelle classe et race vais-je jouer ? Souvent les joueurs qui débutent ont tendance à rechercher ce qu'il y a de plus efficace à haut niveau. Je conseille de ne pas faire cela, car ce n'est pas là qu'ils prendront le plus de plaisir dans le jeu. Mais plutôt de partir vers ce qu'il veulent. On a la liberté dans The Elder Scrolls Online, contrairement à d'autres MMO, de pouvoir faire tout ce qu'on veut : partir sur différents gameplays, jouer en tank, en soigneur. Il est vrai qu'à haut niveau, il y a des éléments plus optimisés que d'autres selon les classes, mais au final, il n'y a pas une énorme différence.»

Utiliser les compagnons à bon escient

Desastre : «Dans TESO, la grande majorité des joueurs joue en solo, voire en duo. Mais avec le chapitre Blackwood, le compagnon en mode PNJ (personnage non joueur) va prendre une place dans le groupe. Pensez donc à créer un tandem complémentaire avec votre compagnon. Selon les joueurs, vous allez choisir d'avoir un compagnon support, qui va bloquer les attaques, encaisser les dégats à votre place ou qui va soigner.

Et pour les joueurs qui jouent en duo avec un autre joueur, chacun pourra avoir son propre compagnon, ce qui va permettre de faire des activités normalement réservées à quatre joueurs. Ce point est intéressant, car parfois certains joueurs veulent prendre leur temps tandis que d'autres veulent aller vite. L'ajout des compagnons est donc intéressant car avec ce système les gens vont pouvoir faire le jeu à leur rythme.»

Mettre les compétences dans sa barre sort

Desastre : «Il est important de souligner que l'expérience que vous gagnez dans Elder Scrolls Online joue sur les compétences actives et pas sur les autres. Au niveau 15, on va obtenir une deuxième barre de sort, où l'on peut changer d'arme par exemple. Les compétences actives vont donc évoluer. C'est important car quand on ne connaît pas TESO on ne le sait pas. Il faut donc en tenir compte. D'autant que dans les menus, il faut savoir qu'il y a trois arbres de compétences qui sont liés à la classe. Je conseille donc de prendre un sort de chaque arbre de classe et de les mettre dans la barre de sorts. Cela va permettre de développer les arbres de compétence de manière homogène.»

Avoir la bonne armure

Desastre : «The Elder Scrolls Online présente une interface épurée pour ne pas noyer le joueur. Il faut savoir qu'au début, le joueur n'a pas de compétences d'armure. Il convient donc de les débloquer en portant soi-même une armure. C'est un point à noter car en fonction du type d'armure portée (légère, moyenne et lourde) diverses compétences y seront liées.»

Manger de la nourriture

Desastre : «On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je me rends compte que beaucoup de joueurs qui ne savent pas ou bien ce disent qu'il ne sert à rien de manger. Or la nourriture dans Elder Scrolls Online est importante, puisqu'elle va contribuer à augmenter nos caractéristiques pendant plusieurs heures. On gagne par exemple plus de vie, de magie, de vigueur, ce qui va permettre d'être plus efficace et d'avoir une meilleure survie.»

Chercher les éclats célestes

Desastre : «Les éclats célestes sont de petits cristaux lumineux. Un rayon de lumière orienté vers le ciel permet de les voir de loin et c'est un peu comme une chasse aux œufs de pâques. Surtout, ils sont utiles. En les ramassant, il faut savoir que tous les trois éclats célestes le joueur va gagner un point de compétence. Même si d'autres éléments permettent de gagner des points de ce type (comme certaines quêtes importantes).»

Pensez à utiliser votre monture

Desastre : «Dans toutes les grandes villes du jeu, les joueurs ont accès à des écuries. Il faut savoir que lorsqu'on atteint le niveau 10, on obtient notre première monture. Il va falloir lui donner à manger tous les jours, afin d'augmenter sa capacité d'endurance, de ce qu'elle peut porter pour vous, etc. Elle est très pratique pour se déplacer à travers Tamriel.»

Bien gérer son inventaire

Desastre : «Lorsqu'on commence le jeu, on possède un inventaire dont la taille est assez limitée. Heureusement, dans les villes il y a des marchands qui vont nous vendre de quoi augmenter sa capacité. Là encore beaucoup de joueurs ne le savent pas. Car si on n'adresse pas la parole aux PNJ qui les vendent, on n'aura pas cette info.

Autre point important au sein de l'inventaire, la posssibilité de stocker des objets et trésors que l'on va obtenir durant l'aventure. Faute de place, certains joueurs doivent les jeter ou les vendre rapidement. Or, il est plus intéressant de les «détruire» ou de les «démonter» auprès d'artisans (bijoux, tissus,...) car en les détruisant on va gagner de l'expérience dans ces différents métiers. Cela va nous permettre par la suite de fabriquer nous même certains objets de haut niveau.»

Prendre le temps de gagner des XP

Desastre : «Il y a certains lieux à visiter qui sont réputés pour gagner énormément d'XP (points d'expérience). Mais je le déconseille aux nouveaux joueurs. Beaucoup de joueurs ont tendance à vouloir monter très vite en niveau, mais on peut alors rater beaucoup de choses et passer à côté par exemple de certaines mécaniques de jeu. Gagner des XP rapidement doit être plutôt réservé aux joueurs aguerris qui veulent créer un autre personnage par exemple et qui ont déjà bien assimilé les fondamentaux du jeu.»