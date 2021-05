Mass Effect Edition Légendaire : retrouvez notre interview exclusive des créateurs

Une nouvelle frontière se dessine pour la saga Mass Effect. L'Edition Légendaire offre un remaster attendu par les fans de space opera ce vendredi 14 mai sur console et PC. CNEWS a pu s'entretenir en exclusivité avec ses créateurs.

Mac Walters, directeur de ce projet et scénariste principal de cette trilogie, ainsi que Kevin Meek, directeur des personnages et des environnements, reviennent pour nous sur ces trois épisodes de Mass Effect qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo.

Quels souvenirs gardez-vous du tout premier Mass Effect, sorti en 2007 ?

Mac Walters : «Trois notions me viennent à l'esprit : Aventure, incertitude et prise de risque. A l'époque, nous ne savions pas si ce que nous étions en train de créer allait résonner avec qui que ce soit. C'est à la fois exaltant et terrifiant en tant que développeur. Cette tension a créé un sentiment d'aventure dans l'équipe, s'aventurer dans l'inconnu à la manière de notre protagoniste. Un de mes très bons souvenirs a été de voir les mondes inexplorés prendre vie. Je dois avoir passé des heures à explorer ces planètes avant même qu’elles n’aient de contenu de conception réel.»

Kevin Meek : «En tant que joueur, je me souviens d'avoir atterri pour la première fois à la Citadelle et de me promener au niveau du Présidium. C'était un moment de science-fiction si merveilleusement réalisé, en regardant et en voyant la courbe de l'eau autour de moi, les aéroglisseurs volant au-dessus de ma tête et discutant avec les différentes espèces comme l'Elcor. Je pense toujours à Mass Effect comme une master class absolue en matière de «construction d’univers» et ces heures passées à marcher dans le Présidium ont très tôt confirmé ce sentiment.»

La trilogie a été un véritable succès critique et auprès des joueurs. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à son succès ?

Kevin Meek : «Je pense que la trilogie trouve un équilibre entre une histoire où le destin de la galaxie est en jeu et tous ces petits moments complètement personnels entre vous et votre équipage ainsi que les gens que vous rencontrez en cours de route. Chacun a ses propres problèmes et ses motivations souvent contradictoires, ce qui vous permet de rester enraciné et connecté lorsque vous explorez cet univers magnifiquement réalisé, où l'art soutient le récit et vice versa. Mais c’est aussi très amusant de sauter par-dessus des caisses et de tirer dans la tête des méchants».

Mac Walters : «Difficile à dire... Mais je retiens : un space opera épique, interactif et cinématographique mettant en vedette des enjeux à l'échelle de la galaxie, et une histoire où vous jouez non seulement le héros, mais où vos choix et décisions peuvent avoir un impact sur tous ceux qui vous entourent, au cours d'une trilogie entière. Je pense que cette combinaison ambitieuse y est probablement pour beaucoup. Et bien sûr, c'est aussi tous les personnages que vous rencontrez, l'action frénétique, la construction d'un monde profond et votre capacité à vous engager dans tout ou partie de tout cela d'une manière qui convient à votre style de jeu.»

Les références à Star Trek ou à d'autres chefs-d'œuvre du Space Opera sont évidentes. Mais Mass Effect a sa propre personnalité, avec une SF plus adulte. Comment la définiriez-vous ?

Mac Walters : «À la base, Mass Effect est une histoire d'outsider - l'humanité marchant sur la scène galactique et devant faire ses preuves auprès des civilisations établies. Mais c’est aussi un avenir en péril. La menace des Faucheurs et de l'extinction à l'échelle galactique plane sur toutes les réalisations et les expériences merveilleuses que vous pouvez avoir, ce qui ne fait que renforcer l'importance de toutes vos interactions avec votre équipe, vos amis et même vos ennemis.»

Les cinématiques et les scènes de dialogues étaient très ambitieuses pour l'époque. De votre point de vue, comment cela a-t-il contribué à enrichir le récit du jeu ?

Kevin Meek : «Je pense que l'univers de Mass Effect existe à un échelon supérieur de la fiction, où chaque aspect est fort en soi mais existe principalement pour soutenir les autres aspect du jeu et contribuer à l'immersion du joueur. La direction artistique générale de Mass Effect est très cinématographique; on a par exmple des projecteurs colorés avec des ombres appuyées, une profondeur de champ, des reflets d'objectif, un grain de film et un travail de caméra dynamique et intentionnel.

Tout ça est essentiel pour obtenir cette sensation cinématographique et montrer la portée de la narration. Qu'il s'agisse d'un plan large avec une mise au point mouvementée vers une explosion lors d'une bataille spatiale, ou une conversation intime par-dessus l'épaule, la caméra fonctionne, l'éclairage, le rythme, la capture de mouvement, le doublage, les effets de particules et les endroits incroyables dans lesquels ceux-ci les cinématiques existent, toutes vous plongent dans ce récit d'une manière vraiment spéciale.»

La roue de conversation (qui semble aujourd'hui presque banale) était si nouvelle que nous l'avons brevetée.

Mac Walters : Pousser l'expérience cinématographique pour vraiment vendre ce sentiment de gravité, j'entends par là le sentiment que tout était en jeu, était une grande partie de ce qui distinguait la trilogie originale. Mais maintenir une sensibilité cinématographique même dans les moments les plus calmes ou les plus personnels est là où Mass Effect était vraiment innovant. La roue de conversation (qui semble aujourd'hui presque banale) était si nouvelle que nous l'avons brevetée. Le but de la roue était de permettre le choix du joueur, tout en conservant le flux et le rythme que vous attendez d’un film ou d’une émission de télévision.

Maintenant que l'édition Légendaire arrive, avez-vous retouché des points pour les rendre encore plus dynamiques ou avez-vous préféré respecter le matériel d'origine ?

Kevin Meek : «L'une des questions centrales que nous avons dû nous poser tout au long du remaster est de savoir comment se moderniser, tout en restant fidèle à l'intention, au sentiment et à l'âme d'origine des jeux. Cela est vrai pour des systèmes entiers et des fonctionnalités jusqu'à chaque actif individuel. Pour cette raison, des choses comme l'ajustement du récit étaient complètement hors de propos.

Pour la direction artistique et le gameplay, nous avons adopté la même approche que nous le ferions pour peaufiner un nouveau jeu. Ainsi, chaque moment de la trilogie que nous jugions distrayant ou nuisant à la qualité globale était mis sur la table pour un vernis potentiel. L'accent était mis sur la réalisation d'améliorations itératives contrôlées plutôt que sur des changements radicaux.

Pour les cinématiques, cela pourrait signifier la composition de nouvelles explosions et nébuleuses dans une bataille spatiale pour les rendre plus vivantes et dynamiques. Les joueurs qui atterrissent sur des planètes devraient se sentir plus immergés tandis que les coéquipiers font plus souvent ce qu'on leur dit, mais l'expérience globale doit être cohérente avec ce dont vous vous souvenez si vous avez joué à la trilogie originale il y a dix ans.»

Mac Walters : «Au début du développement, nous nous sommes alignés sur le concept selon lequel nous ne nous contentions pas de remasteriser un jeu ou les éléments d'un jeu, nous devions nous pencher sur les expériences personnelles et les souvenirs des joueurs lorsqu'ils jouaient aux jeux. Dans cet esprit, nous avons pu tracer quelques lignes dans le sable sur ce qui pourrait et ne devrait pas être mis à jour. Par exemple, tout ce qui avait un impact sur les arcs des personnages, l'histoire ou les choix et décisions que vous pouviez prendre en tant que joueur a été retiré de la table. Après cela, tout le reste a été pesé et testé, un peu comme vous le feriez si vous faisiez un nouveau jeu. Une question que nous nous sommes posé des centaines de fois lors de la révision du jeu : est-ce vraiment meilleur, ou simplement différent ?»

On a créé un générateur de planètes qui crachait des données pour créer des planètes empriquement plausibles.

Les planètes offrent différents biomes et écosystèmes. Comment s'est déroulé votre travail sur ce point ? Avez-vous approché des biologistes et des spécialistes des exoplanètes pour les concevoir ?

Mac Walters : «Puisque c'est un univers de science-fiction, nous avons poussé la fiction aussi loin que nous le pouvions, tout en essayant de rester ancré dans la réalité. Pour les planètes, nous avons fait beaucoup de recherches - en particulier lors de la création des détails pour les dizaines de planètes sur lesquelles vous pouviez piloter (mais pas sur lesquelles atterrir). En fait, Casey Hudson est allé jusqu'à créer un «générateur de planètes» - qui cracherait des données pour créer des planètes empiriquement plausibles. Nous pouvions ensuite utiliser ces données pour peupler les systèmes solaires de manière assez précise (sur la base d'éléments tels que le type d'étoile, la distance orbitale et la durée du jour).»

Pouvez-vous revenir sur la genèse des personnages ? Quelles ont été vos influences ?

Mac Walters : «Chaque écrivain apporte ses propres expériences et influences (cela fait partie de ce qui rend le casting de personnages si divers et intéressant). Pour ma part, j’ai tendance à être inspiré par «tout ce que je regarde ou lis actuellement», mais aussi fortement influencé par des personnes réelles que j’ai rencontrées ou vues. Donc un mélange de fiction et de réalité.

Et au-delà de cela, nous voulons découvrir quelque chose d'unique dans le parcours et l'arc de ce personnage - quelque chose qui le rend mémorable. Souvent, cette «découverte» venait plus tard dans le processus. Pour Garrus, en particulier, je me souviens qu’une de ses conversations sur le vaisseau Normandy faisait référence à son père et à quel point il était inébranlable. On voit alors comment cette relation a changé Garrus et à quel point elle le fait douter de son rôle. Cela est devenu une partie centrale de l'histoire de Garrus, qui à la découverte de qui il était exactement.»

Quel souvenir personnel retenez-vous de cette trilogie ?

Kevin Meek : «Avoir cette chance avec l'édition légendaire de vraiment plonger dans la trilogie et de tout vivre ensemble dans ce package unique a été une expérience énergisante et inspirante. C'est vraiment incroyable ce que les jeux originaux ont accompli.

Dans un jeu vieux de près de 15 ans, vous marcherez à l'extérieur d'une station spatiale, jetant des ennemis dans le vide en zéro G avec des pouvoirs biotiques. Les choix que vous faites dans Mass Effect 1 peuvent vous hanter dans Mass Effect 3. Les essaims d'ennemis dans Mass Effect 2 peuvent être complètement accablants. Les missions DLC sont tantôt hilarantes, tantôt déchirantes et s'intègrent si bien dans le chemin principal que vous ne savez peut-être pas que vous y jouez. Nous ne sommes pas seulement ravis que les gens puissent vivre tout cela à nouveau ou pour la première fois, mais heureux d'avoir pu nous inspirer à nouveau de la trilogie originale.»

Mac Walters : « Cela fait partie intégrante de ma vie professionnelle depuis plus de 17 ans ! Il n’y a vraiment rien de tel. Ayant regardé ce monde incroyable grandir depuis le début, je suis sûr que je ne ferai plus jamais partie de quelque chose comme ça.»

Mass Effect Edition Légendaire, Electronic Arts, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.