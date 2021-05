Assassin’s Creed Valhalla : on a joué au DLC La Colère des Druides

Eivor reprend la mer ! Nous avons pu découvrir en avant-première la nouvelle aventure d’Assassin’s Creed pour une virée en Irlande mémorable.

Jeu phare de l’année 2020 sublimé sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5, Assassin’s Creed Valhalla fait encore parler de lui. Avec la publication de son premier contenu téléchargeable (DLC qui nécessite de posséder le jeu complet) intitulé La Colère des Druides, le best-seller d’Ubisoft entend bien prolonger l’aventure et le plaisir qui va avec. Pour cela, Eivor, l’héroïne/le héros de cette saga qui se déroule en plein IXe siècle va reprendre son drakkar pour quitter l’Angleterre et rallier cette fois-ci l’Irlande.

La Colère des Druides propose donc un tout nouvel environnement. Même si on retrouve certaines similitudes avec l’Angleterre, il faut bien reconnaître que cette atmosphère pluvieuse, brumeuse parfois même un brin lugubre, n’est pas sans charme. Pas sûr que l’office de tourisme d’Irlande apprécie.

On déambule dans cette contrée où la culture celte est encore, malgré le passage du christianisme, omniprésente. C’est aussi un des atouts de cette nouvelle aventure : nous faire découvrir avec plus de détails certaines traditions celtiques. Si Assassin’s Creed Valhalla s’intéressait avant tout à la rivalité entre la mythologie nordique et le christianisme, ce DLC explore une autre facette de la spiritualité de l’époque.

Une fois encore, Assassin’s Creed n’a pas de velléités documentaires, mais il faut reconnaître que les quelques références suffisent à piquer la curiosité et à avoir envie d’en savoir plus. La Colère des Druides est une œuvre de fiction qui peut se targuer de proposer un véritable scénario. Celui-ci fait suite aux péripéties d’Eivor en Angleterre. On retrouve donc son/sa guerrier/guerrière viking dans une intrigue qui va l’opposer aux Enfants de Danu, un mystérieux culte païen.

Des compétences supplémentaires

Sans être d’une originalité folle l’intrigue qui se suffit à elle-même et ne cherche pas à développer la mythologie propre à la série Assassin’s Creed a le mérite d’être un excellent moteur pour explorer le pays. Les dialogues sont une fois encore nombreux et ces séquences viennent ponctuer des séquences de combats toujours aussi intenses.

Côté affrontements, Eivor jouit d’une poignée de compétences supplémentaires. On retrouve vite ses marques car les changements majeurs ne sont pas là. D’autant qu’en reprenant son personnage déjà équipé et potentiellement surpuissant, les passe d’ames ne constituent pas un véritable challenge. Le plaisir est ailleurs.

Outre celui de l’exploration, ce DLC invite le joueur à développer l’activité commerciale de Dublin, point de départ de l’aventure, par le biais de multiples comptoirs. Une petite nouveauté, qui incite à trouver des richesses en furetant ici et là afin de trouver des trésors et objets précieux pour renforcer son côté commerçant. Sans révolutionner l’expérience Assassin’s Creed, ces petits ajouts permettent de l’enrichir.

Le plaisir de la découverte reste intact avec cette aventure élaborée par Ubisoft Bordeaux qui dure une douzaine d’heures. Difficile de ne pas savourer ces chevauchées dans la lande, à flanc de colline ou dans des marécages poisseux. La Colère des Druides, comme tous les Assassin’s Creed, constitue une invitation au voyage qui fait du bien, surtout après des mois de confinement. Ce DLC, tout comme Valhalla avant lui, reste un des rares jeux qui laisse entrevoir ce que peut être un titre développé pour les consoles de nouvelle génération. Ceux qui sont équipés auraient bien tort de s'en priver.

Assassin’s Creed Valhalla - La Colère des Druides, Ubisoft, sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S , PC et Stadia.