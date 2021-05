L'atelier du jeu vidéo : voici comment programmer un jeu sur Switch

Annoncé pour le 11 juin prochain sur Switch, L'Atelier du Jeu Vidéo invite tout un chacun à créer un jeu de A à Z. CNEWS a pu assister en avant-première à une nouvelle session de présentation de cette expérience, centrée sur la programmation.

Nintendo Europe nous a ainsi donné une première leçon dans le cadre de ce concept qui entend démontrer, de manière ludique, que tout le monde peut programmer un jeu. Rappelons au passage que L'Atelier du Jeu Vidéo sera lancé sur l'eShop de la Switch au prix de 29,99 euros. A ce tarif, Nintendo promet de donner toutes les clés et les outils pour créer, dès l'âge de 7 ans, le jeu de ses rêves.

Un total de sept leçons sera prodigué, avec chacune une thématique associée à un style de jeu. Jeu de plates-formes, jeu de course, escape game, shoot them up, baston... Des genres phares sont ici présents, avec la possibilité de bâtir un jeu dont le gameplay reposera sur un usage traditionnel de la manette ou bien avec l'accéléromètre des Joy-Con pour les jeux nécessitant de jouer avec l'équilibre ou le déplacement d'une bille par exemple.

Et programmer devient un jeu

Et comme à son habitude, Nintendo a imaginé une solution très simple d'accès pour que la programmation devienne un jeu. Chaque leçon de L'Atelier du Jeu Vidéo dure en moyenne 40 minutes, mais peut s'étaler jusqu'à 1h30. Celle-ci est divisée en quatre parties : le concept, l’exécution, un quiz (pour voir si les bases sont bien comprises) et enfin l’essai par soi-même, où il est possible de se lancer sans filet.

Bien sûr, le joueur peut-être tenu par la main grâce à des Nodons, de petits personnages en forme de boutons afin de personnaliser certains éléments de création et de programmation. Une bonne idée pour identifier chaque fonction. Les Nodons partagent également des conseils et vous indiquent également quand vous commettez une erreur, le tout avec humour.

Dans le cas d'un jeu de plates-formes, la toute première leçon nous invite d'abord à choisir les boutons qui permettront de déplacer le personnage. Il suffit de choisir le Nodon dédié (par exemple celui dédié aux déplacement à la croix multidirectionnelle) pour lui assigner en le rattachant via un «pointer-glisser» vers le personnge. Un autre bouton (A) peut être ensuite assigné au saut, lui aussi sera rattaché au personnage. L'interface de programmation peut alors être mise en pause pour basculer dans l'univers du jeu et voir si la programmation a réussi. Idem pour le système de contrôle de la caméra, où l'on peut centrer celle-ci sur le personnage principal de sorte qu'elle suive l'action du personnage.

Vient ensuite la création du squelette du niveau à traverser. Il est ici possible d'abord de choisir les obstacles que l'on souhaite placer sur le chemin du personnage, de modeler leur hauteur, leur largeur, les couleur ou les matières. Pour chaque élément ajouté, un petit menu déroulant nous permet de choisir si l'on souhaite que cet élément ou objet soit visible ou non, solide, déplaçable, destructible... Il est alors possible de créer et d'ajouter des éléments à sa guise. On peut également paramétrer les notions d'espace et de temps en redéfinissant par exemple les lois physiques qui accompagnent le jeu, comme le type de gravité (ou non) que l'on veut ou encore paramétrer le temps que mettra un objet à réapparaître.

Une fois l'ossature du niveau créée, on peut alors passer à la phase esthétique pour choisir dans quel type de monde on peut évoluer (nature, bois, construction...) et changer les couleurs et les textures de chaque éléments présents sur le niveau. A noter que l'Atelier du Jeu Vidéo propose un éditeur de textures et de dessins qui permet de customiser certains éléments graphiques et même de décider de l'apparence du protagoniste principal. Il n’est toutefois pas possible d’importer des images ou dessins qu’on aurait déjà réalisé sur d’autres appareils.

Enfin, les programmeur en herbe qui souhaitent une expérience encore plus simple peuvent connecter une souris au port USB de la console dans le dock relié au téléviseur. La plupart des souris que l'on trouve dans le commerce sont compatibles, précise-t-on chez Nintendo Europe et sont reconnues par la Switch.

Et pour celles et ceux qui souhaitent partager leurs jeux avec d'autres joueurs, Nintendo précise que cela est possible localement si vous rencontrez un autre joueur qui possède la console et le jeu, mais aussi en ligne via son compte Nintendo Online. Dans l'interface de L'Atelier du Jeu Vidéo, il est possible d'y inscrire son identifiant ou son Game ID. Si une perosnne reçoit ces éléments, elle peut alors télécharger les jeux à distance. Les créateurs peuvent également autoriser la création de copies de leur jeu pour permettre à une autre joueur de partir de cette création pour ajouter d'autres éléments. Le jeu original restera toutefois le même.