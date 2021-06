Destiny 2 : les créateurs du jeu nous dévoilent leurs secrets

Depuis le mois de mai et jusqu'au 24 août prochain, les joueurs de Destiny 2 peuvent se lancer dans la nouvelle Saison du Symbiote. Une 14e saison pour ce jeu de tir multijoueur qui n'a de cesse de s'enrichir. CNEWS a pu interviewer les responsables narratifs et artistiques du jeu.

Nick Ardizzone, designer narratif en chef, Julia Nardin, chef de la narration et Rob Adams, directeur artistique de la Saison du Symbiote, tous employés du studio Bungie, reviennent pour nous sur les secrets de conception de Destiny 2 et notamment sur le nouveau Raid du Caveau de Verre. Un lieu qui rappellera des souvenirs aux plus anciens joueurs de la franchise, née en 2014.

Avec la Saison 14 de Destiny 2, les joueurs retrouveront un lieu bien connu des plus fidèles d'entre eux : Le Caveau de Verre. Pourquoi avez-vous choisi d'y revenir ?

Nick Ardizzone : «Le Caveau de Verre est l'expérience classique du raid Destiny, et nous sommes ravis d'y revenir ! Pour les nouveaux joueurs, nous voulions nous assurer qu'ils puissent participer au même raid dont les membres de la guilde parlent depuis des années. Pour nos vétérans, nous voulions qu'ils puissent retourner dans leur raid préféré et le retrouver tel qu'ils s'en souviennent, puis se battre avec toutes les nouvelles armes et capacités qu'ils ont acquises depuis la dernière destruction d'Atheon !»

Combien de temps à l'avance planifiez-vous et travaillez-vous sur l'histoire et le contenu de Destiny ? Avez-vous une vision de ce que sera Destiny dans les cinq prochaines années ?

Julia Nardin : «Nous avons une vision à long terme de la direction que prend l'histoire de Destiny, un peu comme une série télévisée, et les membres de l'équipe narrative sont chargés de mettre en œuvre cette vision dans notre «salle des écrivains». Nous travaillons sur plusieurs versions à l'avance et avons entre trois et quatre saisons d'avance. Tout est sérialisé, en vue de la prochaine saison ou de la prochaine série de versions.»

Avez-vous déjà réajusté l'histoire en fonction des commentaires des fans ?

Julia Nardin : «Nous nous engageons à raconter des histoires que nos joueurs apprécieront et écouter les commentaires de la communauté est important pour notre processus. Nous ne changeons pas certaines choses comme les motivations des personnages ou les principaux points de l'intrigue en fonction de ces commentaires, mais cela éclaire notre approche.

Par exemple, une théorie populaire des fans circulait pendant la Saison des Elus selon laquelle Saladin avait ordonné la tentative d'assassinat de Zavala. Même si Saladin n'est pas toujours d'accord avec Zavala, il a un profond respect et une profonde affection pour lui – il était son mentor, après tout. Nous voulions mettre fin à ces rumeurs pendant la Saison du Symbiote, nous nous sommes donc assurés d'inclure une certaine tradition dans laquelle cette théorie est complètement démystifiée et fournit aux fans un aperçu plus approfondi du personnage de Saladin. C'est aussi un bon moyen de reconnaître certaines conversations dans la communauté des joueurs comme des conversations qui se produisent probablement aussi dans le jeu parmi les Gardiens.»

Lorsqu'il s'agit de raconter des histoires, Destiny présente un grand défi puisque cela fait maintenant sept ans que son récit évolue. Quels sont les points les plus difficiles à gérer de ce point de vue ?

Nick Ardizzone : «Notre univers est vaste et peuplé de personnages compliqués, nous essayons donc de nous assurer que nos histoires saisonnières sont claires et faciles à comprendre, même pour les nouveaux joueurs. Par exemple, dans la Saison du Symbiote, nous avons remis Mithrax sous les projecteurs. Cela faisait longtemps que les joueurs n'avaient pas eu l'occasion d'interagir avec lui, nous nous sommes donc assurés de le réintroduire. Même si vous n'avez jamais entendu parler de Mithrax auparavant, l'histoire vous montrera qui il est et ce qu'il apprécie. Il est important pour nous que les joueurs n'aient pas l'impression d'avoir besoin de tout mémoriser dans notre monde pour participer.»

Si les gens veulent apprendre avec la communauté, c'est le moment idéal pour se lancer. Nick Ardizzone, en charge du design narratif chez Bungie.

Il y a un travail colossal en termes de direction artistique. Le côté fantasy de Destiny vous permet-il d'imaginer plus facilement un monde hors norme ou vous imposez-vous des contraintes ?

Rob Adams : «Oui, et c'est l'une des meilleures choses quand on travaille sur Destiny. Nous pouvons créer à peu près tout ce qui est imaginable et cela s'adaptera généralement d'une manière ou d'une autre.

Lorsque nous explorons un nouveau look visuel, comme une nouvelle palette, par exemple le réseau Vex, nous examinons les critères suivants : Convient-elle au monde de Destiny (langage visuel, au ton, aux thèmes) ? Cette nouvelle approche de quelque chose que nous n'avons pas déjà est-elle adéquate ? S'intègre-t-elle dans notre récit établi et aide-t-elle à raconter cette histoire évolutive ? A-t-elle un look et un style distincts que nous voudrions réutiliser, par exemple, ferions-nous plus d'endroits dans ce style ? Avons-nous les ressources pour créer ce look ? Sert-elle l'imagination du joueur ? Si les réponses sont oui, alors c'est probablement une bonne direction à prendre.»

Quels conseils donneriez-vous aux joueurs qui s'aventureront dans cette nouvelle saison ?

Nick Ardizzone : «Nous avons beaucoup d'éléments d'histoire géniaux et de nouvelles armes amusantes, il n'y a donc pas de mauvais endroit pour commencer cette saison ! Les joueurs peuvent faire progresser l'histoire de Mithrax et de la Nuit sans fin à leur propre rythme, c'est donc à eux de décider s'ils veulent commencer à jouer à travers les missions Override et Expunge, ou simplement parcourir le quartier Eliksni et en apprendre davantage sur la Maison de la lumière. Découvrir les secrets du réseau Vex prendra toute la saison, donc si les gens veulent apprendre avec la communauté, c'est le moment idéal pour se lancer !».

Destiny 2, Bungie, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.