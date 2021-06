Des pirates se sont introduits dans les serveurs du développeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA). Ils affirment avoir dérobé 780 Go de données.

Le média Vice, qui a révélé l’information le 10 juin, a pu consulter des forums de hackers sur lesquels les pirates se sont vantés de leur méfait. Ils affirment avoir dérobé le code source du jeu vidéo de football Fifa 21 et celui du moteur de jeu Frostbite qui fait tourner un certains nombre de titres développés par EA dont Battlefield et Star Wars Jedi: Fallen Order.

Aucune des données n’a été partagée publiquement. Il semble que la volonté des hackers était de les vendre sur le darknet, cette partie cachée d’internet accessible uniquement via des protocoles spécifiques.

Les données des joueurs protégées

EA a confirmé l’attaque et a tenu a rassuré les joueurs. «Nous enquêtons sur un incident récent lié à une intrusion sur nos réseaux et au vol d'une quantité limitée de code source de jeux et d'outils y étant associés», a déclaré à Vice un porte-parole d'EA. «Aucune donnée de joueur n'a été subtilisée et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y ait le moindre risque pour la protection de la vie privée des joueurs.»

Electronic Arts est l’un des plus grands développeurs de jeux vidéo au monde. Les gamers lui doivent les sagas Fifa, Battlefield, Les Sims, SimCity ou encore Need for Speed.

EA n'est pas le seul développeur de jeux vidéo à avoir été victime de hackers. En novembre 2020, Capcom (Streetfigher, Resident Evil) avait subi une attaque au ransomware ; tout comme CD Projekt RED (Cyberpunk 2077) en février de la même année.