Voici 5 jeux Switch parfaits pour les vacances d'été

Les vacances d'été approchent et la reine des consoles portables actuelles va sans doute accompagner les familles. Voici donc 5 jeux Switch inévitables pour s'amuser.

Mario Golf : Super Rush

Et pourquoi pas se pencher sur un sport pour s'amuser en famille ? Ce vendredi 25 juin paraît Mario Golf : Super Rush. Un titre dans la veine de Mario Tennis Aces et de l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch, puisqu'il s'amuse à jouer avec les codes d'une discipline pour y ajouter une bonne dose de fun. Comme son nom l'indique, Mario Golf : Super Rush nous invite à sortir les clubs et les caddies pour s'aventurer sur des terrains en gazon fraîchement tondus. Mario, Luigi, Toad, Bowser et toute la compagnie du petit plombier moustachu s'aventurent ici sur des parcours qui vont du classique au plus étonnant.

S'il est possible d'enchaîner les trous en suivant scrupuleusement les règles du golf, c'est rapidement vers d'autres parties plus endiablées qu'on se dirige. Le mode Speed Golf invite à disputer des parties à plusieurs (jusqu'à quatre localement ou en ligne) et c'est une véritable course qui s'engage sur le fairway. Il faut alors non seulement taper la balle mais aussi courir pour la récupérer et enchaîner les coups jusqu'au trou. A cela s'ajoute le mode Golf Mêlée, où jusqu'à quatre joueurs se retrouvent dans une arène et doivent rivaliser de coups spéciaux pour atteindre le plus de trous possible dans un temps imparti. Enfin, Nintendo propose l'Aventure golfique, un véritable jeu où il faudra faire progresser son golfeur au gré de défis très drôles qui réinventent ce sport.

Ce Mario Golf se révèle donc vraiment amusant même pour les plus jeunes qui pourraient craindre des parties ennuyeuses. Et pour celles et ceux qui veulent travailler leur swing, les capteurs de mouvements et l'accélomètre des manettes Joy-Con sont mis à contribution, puisque le jeu est intégralement jouable en réalisant les mouvements du golf, comme avec un vrai club. Un bon moyen de travailler son déhancher.

monster hunter rise

Longtemps confiné à l’Asie en général et au Japon en particulier, la saga, née en 2004, a connu un succès mondial en 2017 avec Monster Hunter : World sur PlayStation 4, Xbox One et PC avec plus de 16 millions de ventes. Fort de ce succès, l’éditeur japonais Capcom remet donc le couvert avec Monster Hunter Rise. Une toute nouvelle aventure cynégétique exclusive à la console de Nintendo. Difficile de ne pas être bluffé par la qualité graphique du jeu et cela, dès les premières minutes.

L’éditeur n’a pas joué la carte du recyclage même si la formule Monster Hunter reste quant à elle inchangée. On part ainsi en chasse, seul ou bien en groupe car le jeu se joue une fois encore en ligne, pour peu que l’on soit abonné au service Nintendo Switch Online, mais aussi en local.

Monster Hunter Rise fait partie de ces jeux Switch qui demandent un véritable investissement personnel pour être apprécié. Le prix à payer en quelque sorte pour découvrir un univers incroyablement riche.

Super mario 3D World

Nintendo poursuit les portages sur Switch des meilleurs jeux vidéo de sa mascotte. L'indétrônable moustachu vient accompagner ce mois de février avec Super Mario 3D World, un titre sorti sur Wii U en 2013 et qui s'offre un retour en fanfare avec, en bonus, une aventure inédite : Bower's Fury.

Pour les joueurs qui seraient passés à côté de ce jeu il y a quelques années, rappelons que Super Mario 3D World mixait le meilleur de la 3D avec des niveaux pensés pour être explorés à la manière d'un monde en 2D. Un choix particulier qui place cet épisode à part dans la saga, qui avait pris un virage très différent depuis l'inoubliable Super Mario 64 (1996).

Si certains joueurs avaient regretté de ne pas avoir eu droit à Super Mario 3D World dans la compilation Super Mario 3D All Stars parue en fin d'année dernière, voici leur attente enfin récompensée. Comme tout bon jeu Mario, cet opus méritait sa place dans la ludothèque Switch, alors que l'échec commercial de la Wii U n'avait pas offert le succès que ce jeu aurait mérité. De retour en 2021, Mario est donc en pleine forme dans un jeu riche et convivial qui se paie même le luxe de s'offrir une histoire inédite par le biais du très réussi Bowser's Fury. Un bon moyen de patienter avant un prochain opus des aventures du moustachu à la salopette bleue.

L'atelier du jeu vidéo

Les vacances peuvent également rimer avec un peu de pédagogie. Et pour compléter les cahiers de vacances, pourquoi ne pas apprendre carrément à programmer un jeu de A à Z ? C'est ce que propose L'Atelier du Jeu Vidéo. Un nouveau jeu-concept proposé par Nintendo cette année, qui permet aux enfants dès 7 ans, mais aussi aux plus grands de comprendre les rouages de la programmation, de la direction artistique et du gameplay.

Toutes les facettes du développement d'un jeu vidéo sont ici accessibles avec des petites personnages, appelés Nodons, qui viendront vous épauler dans votre atelier virtuel. Nintendo mise ici sur une méthode d'apprentissage vraiment très fun. Les premières parties se concentrent sur les bases. Sept leçons sont ainsi dispensées pour assimiler les différentes facettes et comprendre comment fonctionnent les outils. On peut ainsi se lancer dans la création d'un jeu de plates-formes, d'un jeu de baston ressemblant au jeu du chat dans les cours de récré, un puzzle game, un jeu de course de buggys ou encore un jeu d'enquête. Une fois les sept leçons suivies, il est temps de laisser libre cours à ses envies et de créer le jeu de ses rêves. Il est possible d'élaborer le design de son personnage, les décors des niveaux et dessiner des textures. Vient ensuite la programmation à proprement parler qui est basée sur un jeu de liens à tisser entre divers éléments afin de les faire interagir entre eux.

Bien ficelé et fun dans son approche, L'Atelier du Jeu Vidéo donne ici les bases pour s'amuser et créer un jeu Switch. Et même s'il faut se montrer patient pour en apprécier le résultat final, le joueur retiendra surtout les rouages qu'ils convient de mettre en place pour voir naître un jeu vidéo, et pourquoi pas susciter des vocations ?

New Pokémon Snap

Exclusif à la Switch, New Pokémon Snap reprend le concept d’un jeu paru en 1999 sur Nintendo 64… Voilà qui ne nous rajeunit pas. Mais Pokémon Snap c’est quoi ? Ca n’est pas un jeu issu de la franchise comme les autres. Pas question ici de parcourir librement la région de Lentis et ses nombreuses îles paradisiaques afin de capturer des Pokémon et compléter ainsi son Pokédex. Il ne s’agit pas ici de devenir maître dresseur mais «maître reporter».

Au total, ce sont plus de 200 espèces différentes venues de plusieurs générations qu’il sera possible de capturer… en photo. Monté à bord d’un petit véhicule volant qui glisse à vitesse réduite sur un rail invisible (le Neon One), le joueur progresse, appareil au poing, dans des environnements peuplés de créatures. Impossible de sortir du chemin tracé, mais on peut toutefois regarder partout autour de soi. L’idée, prendre la meilleure photo possible.

Le rythme lent de cette balade confère à ce Pokémon Snap un côté zen et contemplatif. Certains Pokémon, plus rares que d’autres, demanderont de la persévérance et de la curiosité pour être dénichés. Ici, pas de violence, pas de combats. A la manière d’un manège de parc d’attractions, on inspecte les alentours à l’affût d’un sujet pour compléter son Photodex. Un divertissement clairement familial et une façon d’immortaliser en images les 25 ans des Pokémon.