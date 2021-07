PS5, Xbox Series : Pourquoi y aura-t-il bientôt de la publicité dans vos jeux ?

Des spots de publicité qui viennent interrompre une partie de jeux vidéo, comme en plein milieu d'un film à la télé, voici ce que réserve l'avenir sur les consoles PS5 et Xbox Series X, mais aussi sur PC. Et ce projet pourrait devenir réalité dès la fin de l'année.

L'éditeur Electronic Arts (Fifa, Star wars Battlefront, Apex Legends...) vient de signer un accord avec la société Simulmedia pour intégrer un nouveau format publicitaire au sein des jeux. La plate-forme, nommée PlayerWON, pourrait hypothétiquement proposer de diffuser une publicité dans un jeu. Et pour inciter les joueurs à la visionner, celle-ci pourrait permettre de débloquer un contenu exclusif (comme un nouvel habit pour vos héros, un maillot dans FIFA... peut-on imaginer).

De quoi tirer toujours plus de bénéfices sur des jeux déjà achetés pour plusieurs dizaines d'euros par les gamers, explique le site Axios, qui a révélé l'information cette semaine. La société Simulmedia, déjà bien installée dans le domaine de la publicité audiovisuelle, a bien avancé dans son projet, puisque celle-ci affirme que des tests ont été menés depuis plus d'un an et qu'une douzaine de titres qui sortiront d'ici à la fin de l'année pourraient être concernés par cette nouvelle stratégie promotionnelle.

Un principe inspiré des jeux mobiles

Les spots publicitaires en question pourraient durer entre quinze et trente secondes, à la manière de ce que propose YouTube ou certains sites d'information payants qui permettent de débloquer du contenu en consentant à visionner une publicité en entier. Il est à noter que plusieurs jeux mobiles gratuits reposent déjà sur ce modèle des publicités pop-up afin de se rétribuer. Les serveurs de PlayerWON sont d'ailleurs capables de savoir si une pub a été visionnée jusqu'au bout. Et les gamers qui auront jouer le jeu se verront donc récompensés en conséquence.

«La croissance des free-to-play comme Fortnite, Apex Legends, Call of Duty : Warzone et Roblox signifie que l’audience et le temps de jeux ont explosé, alors que la majorité des joueurs, plus de 90 %, ne dépense rien», a ainsi expliqué Dave Madden, vice-président de Simulmedia à Axios, pour justifier cette démarche. Une équation qui répond à la logique publicitaire basée sur le temps de cerveau disponible.