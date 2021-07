Switch Oled : Nintendo dévoile une nouvelle version de sa console hybride

Appelez-là Switch Oled et non plus Switch Pro. Objet de rumeurs depuis plus d'un an, la nouvelle version de la console hybride de Nintendo a été officialisée ce mardi 6 juillet à la surprise générale.

Dans son communiqué, Nintendo France la baptise même «Switch (Modèle Oled)». Il ne s'agit toutefois pas de la révolution tant attendue d'une console légèrement plus puissante et compatible 4K comme l'avançaient certaines sources depuis plusieurs mois sur la Switch Pro.

La Nintendo Switch Oled sera lancée le 8 octobre prochain.

En lieu et place Nintendo promet d'offrir une console dont l'écran profitera de la technologie Oled, déjà vue sur les smartphones haut de gamme, mais aussi sur la fameuse PS Vita de Sony. L'idée étant d'offrir une qualité d'image supérieure en termes de colorimétrie et de contrastes. En outre, l'écran s'étire à 7 pouces de diagonale (17,78 cm) contre 6,2 pouces (15,7 cm) pour la Switch classique sortie en mars 2017.

La Switch Oled se présente avec un nouveau coloris misant sur le blanc, et avec un nouveau dock aux bords plus arrondis pour connecter la console au téléviseur. Autre détail important, le support arrière qui se déploie pour jouer à la console sur une table sera également de la longueur de la console afin d'assurer plus de stabilité, contrairement à la petite béquille proposée par le modèle Switch original.

Enfin, la Switch Oled embarquera 64 Go de mémoire interne, contre 32 pour la version classique. Même si cette mémoire demeure extensible avec une carte MicroSD compatible.

Le prix de vente n'a pas encore été communiqué.