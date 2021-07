Voici 5 jeux vidéo pour s'évader cet été

Les vacances sont enfin là et avec elles le besoin souvent irrépressible de s'évader cet été. Alors voici 5 jeux vidéo incontournables pour prendre le large.

Flight Simulator Xbox Series

Il avait déjà dépaysé les pécéistes en mal de voyage l'été dernier. Microsoft Flight Simulator prendra également son envol dès le 27 juillet prochain sur Xbox Series X et S. Un retour très attendu par les possesseurs de consoles, d'autant que cette simulation aérienne de haut vol a été largement saluée par la presse et les joueurs en 2020. Avec Flight Simulator, c'est surtout le monde qui s'offre à vous pour en admirer la beauté et s'émouvoir devant des horizons qu'il est toujours difficile d'admirer en ces temps de crise sanitaire.

Le studio bordelais Asobo peut d'ailleurs être fier du travail accompli devant la prouesse technique que ce jeu représente. Plus de 37.000 aéroports et 2 millions de villes sont présents avec une météo dynamique en temps réel et le jeu s'enrichit mois après mois, tandis que les avions de chasse seront ajoutés gratuitement en novembre prochain pour célébrer la sortie du film Top Gun Maverick. En attendant, il serait dommage de ne pas prendre un peu d'altitude à bord de l'une des meilleures simulations de vol de tous les temps.

Flight Simulator, Microsoft, le 27 juillet sur Xbox Series X/S et PC.

Zelda Skyward Sword HD

Si les possesseurs de Switch trépignent à l'idée de jouer à Breath of the Wild 2, Nintendo a choisi de faire patienter les fans de Link et de Zelda avec un remake de Skyward Sword HD. Un titre attendu pour le 16 juillet et qui nous emmènera aux origines des légendes d'Hyrule. Dans ce titre sorti sur Wii il y a dix ans déjà, le récit nous conte les origines de l'épée divine qui fera de Link le héros légendaire que l'on connaît. Surtout, cet épisode nous invite à partir dans un voyage aérien, au-delà des nuages pour découvrir des îles perdues, tandis que des donjons aux ennemis et énigmes retors se cachent dans les profondeurs.

Appréciée en son temps, mais sortie tardivement sur une Wii en bout de course, cette version HD sur Switch profitera également d'une mise à jour de son gameplay pour le rendre plus intuitif, tandis qu'il sera toujours possible d'utiliser les Joy-Con pour manier épée, arc et bouclier grâce aux détecteurs de mouvements si on le souhaite. Un titre qui devrait a priori ravir les fans de la saga Zelda qui fête toujours ses 35 ans cette année.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Nintendo, le 16 juillet sur Switch.

ratchet & clank : rift apart

C’est un duo culte dans l’histoire du jeu vidéo. Ratchet le lombax et Clank le petit robot vivent de folles aventures depuis 2002. Le jeu sort alors sur la PlayStation 2. Après une quinzaine de jeux différents en presque vingt ans, Ratchet & Clank reviennent dans une version inédite et haute en couleurs, intitulée Rift Apart, qui entend laisser entrevoir les capacités de la nouvelle console PS5 de Sony même si l’aventure est bien plus qu’une simple démo technique.

Plus cartoon que jamais, le jeu ressemble en effet à un véritable dessin animé interactif tout en réinvitant les personnages cultes de la saga. Les séquences de dialogues, en français, succèdent avec une fluidité totale aux scènes d’action souvent spectaculaires. Ratchet & Clank : Rift Apart propulse en tout cas les joueurs dans une nouvelle dimension technologique même s’il reprend sagement les ingrédients propres à la saga. Si on n’est pas étonné, on reste bluffé par la beauté de certains niveaux et l’évidente maîtrise du studio. Le titre laisse entrevoir les capacités des consoles nouvelle génération, PlayStation 5 en tête et qui donne déjà envie d’être en 2022.

Ratchet et Clank : Rift Apart, Sony, sur PS5.

alba : a wildlife adventure

Parmi les petits trésors du jeu vidéo cette année, les enfants peuvent découvrir Alba. Dans ce jeu d’aventure, on incarne une petite fille en vacances chez ses grands-parents sur les côtes d’une île méditerranéenne.

Loin de l’école, ses congés ne seront pas vraiment de tout repos car Alba va rapidement découvrir que cette île mérite qu’on sauve son écosystème. Débrouillarde, l’enfant va aussitôt créer une association avec laquelle elle partira en croisade nettoyer les lieux de leurs déchets, soigner des animaux blessés et dénicher, au passage, quelques trésors. Véritable fable écologique, Alba est un jeu familial produit par les créateurs de l’excellent Monument Valley. Sorti en fin d'année dernière sur iPhone et iPad par le biais de l'abonnement Apple Arcade, Alba vient récemment de rejoindre les catalogues consoles et PC.

Alba : A Wildlife Adventure, Ustwo, sur iPhone, iPad, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Chicory : a colorful tale

Autre jeu mignonissime et qui détendra aussi bien les enfants que les plus grands, Chicory est une production particulièrement saluée par les gamers ces dernières semaines. Le joueur y incarne un petit chien qui met la patte sur un pinceau magique avant de se voir confier la difficile mission de redonner des couleurs à un monde totalement en noir et blanc. Un rôle que notre héros devra prendre à cœur car c'est tout l'équilibre de son univers qui pourrait s'en trouver chamboulé. Il faudra alors faire preuve de créativité et laisser exprimer son âme d'artiste pour colorer tout ce qui vous entoure.

Qu'on ne s'y trompe pas, Chicory n'est pas un jeu destiné seulement aux enfants, car on y trouve un véritable gameplay imaginé pour faire progresser son héros, à la manière d'un Zelda où Link disposerait d'un pinceau à la place de son épée. Peindre des objets va par exemple débloquer certaines actions ou encore faire évoluer des éléments du décor. On traverse alors Chicory avec le sourire aux lèvres et la satisfaction du devoir accompli. Une ode à la créativité.

Chicory : A Colorful Tale, Finji, sur PC, Mac, PS4 et PS5.