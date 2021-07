Konami met fin à sa collaboration avec Antoine Griezmann

Au coeur d'une polémique grandissante sur fond de racisme anti-asiatique, Konami a mis fin à sa collaboration avec Antoine Griezmann, ambassadeur des contenus Yu-Gi-Oh !

En cause, une vidéo Snapchat devenue virale sur les réseaux sociaux, où l’on voit Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se moquer ouvertement de techniciens japonais venus leur installer des consoles de jeux vidéo. Les faits se sont déroulés en 2019, lors d’une tournée de présaison de leur club respectif, le FC Barcelone, au Japon pour la Rakuten Cup.





