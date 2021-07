Jeux vidéo : La reconnaissance faciale pour empêcher de jouer la nuit en Chine

Déjà interdits pour les mineurs entre 22h et 8h en Chine, les jeux vidéo sont désormais encore plus encadrés. Le groupe Tencent veut utiliser la reconnaissance faciale pour bloquer les petits malins qui contournaient cette règle.

Le géant du secteur avait en effet imposé aux joueurs de déclarer leur âge pour accéder aux multiples jeux proposés dans l'Empire du milieu. De sorte qu'il était impossible pour un enfant de se connecter à son compte personnel durant la nuit. Mais plusieurs joueurs de moins de 18 ans ont contourné l'interdiction en utilisant des comptes de joueurs adultes.

Une soixantaine de jeux concernés

La compagnie a donc décidé de renforcer son dispositif : toute personne jouant après 22h avec un compte adulte devra désormais passer par un test de reconnaissance faciale. Si le visage associé au profil n'est pas reconnu, l'accès au jeu restera bloqué. «Les enfants, rangez vos téléphones et allez dormir», a ainsi partagé Tencent Games sur les réseaux sociaux chinois.

Cette nouvelle mesure concerne une soixantaine de jeux vidéo proposés par la firme sur le territoire chinois. Des titres dont la popularité rassemble plusieurs centaines de millions de joueurs dans ce pays de plus d'1,4 milliard d'habitant. Honor of Kings ou encore Genshin Impact sont ainsi concernés en Chine.

Réduire les problèmes d'addiction et de vision

Une organisation chinoise de protection de l'enfance avait attaqué Tencent en justice en juin. Elle accusait le groupe de rendre les mineurs «accros» et de ne pas vérifier avec sérieux l'âge et le temps de jeu des joueurs qui se connectent. Tencent a donc choisi de prendre les devants. L'interdiction de jouer la nuit vise à réduire l'addiction et les problèmes de vision chez les plus jeunes.