Pokémon GO fête ses 5 ans et a rapporté 5 milliards de dollars

Des scènes de regroupement urbains pour partir à la chasse aux pokémons. C'était il y a 5 ans déjà. Un anniversaire que le jeu Pokémon GO fête actuellement, tout en témoignant d'un succès toujours présent.

Alors que la franchise Pokémon célèbre ses 25 ans cette année, c'est sans doute la folie inattendue qui a entouré sa déclinaison sur mobiles avec Pokémon GO qui a redonné un coup de boost à sa notoriété déjà bien installée. Car en cinq ans, le jeu en réalité augmentée de Niantic a généré 5 milliards de dollars de recettes. Un chiffre colossal qui place l'application parmi les plus lucratives sur ce marché.

En 2020 et malgré la pandémie, Pokémon GO aurait ainsi encore généré 1,3 milliard de dollars, Niantic ayant réagit très vite en proposant des jeux qui ne nécessitaient pas pour les utilisateurs de sortir de chez eux en raison des confinements.

Nous sommes ravis de lancer l'illustration Pokémon GO de cette année pour célébrer notre anniversaire. Quelle étape incroyable, nous sommes heureux de la partager avec vous tous aujourd'hui !

Pour agrémenter les festivités de cet anniversaire, Niantic a choisi de proposer plusieurs jours d'événements jusqu'au 15 juillet. Tandis que le Pokémon GO Fest aura lieu cette année les 17 et 18 juillet, des opérations spéciales dédiées à la capture et des raids seront organisés, avec l'obtention de pokémons spéciaux et de cadeaux durant ces deux jours.

Si des opérations gratuites seront proposées, les festivaliers qui auront payé des billets électroniques (5 euros environ) pour y participer virtuellement recevront des bonus en prime.