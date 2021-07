PUBG Mobile : Un grand couturier français va habiller les personnages du jeu vidéo, une première

Signe des temps, les jeux vidéo intéressent désormais le monde de la haute couture. Le grand couturier français Julien Fournié va ainsi collaborer avec le célèbre jeu PUBG Mobile pour proposer une collection inédite.

Annoncée ce jeudi 8 juillet par Tencent Games et la maison de couture parisienne, cette collaboration se concrétisera d'ici à la fin de l'année au sein du célèbre Battle Royale, qui proposera donc des skins pour habiller ses personnages. Tencent Games, éditeur de PUBG Mobile, a donc profité de la Fashion Week pour mettre en avant cette nouvelle proposition pour les joueurs, qui peuvent s'acheter des améliorations esthétiques dans le jeu afin d'exprimer aux autres joueurs leur individualité.

«Le secteur du jeu vidéo est aujourd'hui une industrie plus grosse que celle du cinéma. Récemment, il y a eu ce film Ready Player One (2018) de Steven Spielberg qui met en avant les joueurs et leurs avatars virtuels, c’est ça l’avenir. Pour être à la pointe, il faut savoir s'adresser à ce média», explique à CNEWS Julien Fournié, qui compte parmi les 15 créateurs de mode au monde a détenir l'appellation Haute Couture.

Une mode très parisienne

Un univers qu'il connaît bien, étant lui-même fasciné par les jeux vidéo depuis son enfance. Ouvert aux nouvelles technologies, Julien Fournié a d'ailleurs su casser les codes de la haute couture traditionnelle en utilisant depuis plusieurs années un logiciel de création en 3D avec Dassault Systèmes, tandis qu'il réalise l'idéation de ses robes sur iPad Pro. «Les développeurs de PUBG Mobile, m'ont demandé d'apporter une patte très personnelle, très parisienne, très haute couture. C'est une équipe jeune et très enthousiaste et tous ont une fascination pour les matières et les tombés», confie-t-il.

#PUBGMOBILE is stepping into the world of high fashion We will be partnering with @JulienFournie, one of the most exclusive and creative #hautecouture fashion houses Further details will be revealed in the coming months! #julienfournié pic.twitter.com/KUOzSmayM5 — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 6, 2021

Pour ce créateur, il s'agit de dépasser les méthodes de travail traditionnelles de la mode. «L’idée serait d’avoir un bureau de création design intégré pour travailler sur des films et des jeux vidéo. Aujourd'hui, on a une modélisation des matières qui atteint un niveau intéressant pour les couturiers, y compris pour la gestion de la lumière. Parfois c’est même presque trop réel», explique Julien Fournié. Très technophile, il s'intéresse également de près aux œuvres NFT. «Quand on réalise une œuvre en virtuel, il y a un horodatage qui rend la copie beaucoup plus complexe. Mais il y a aussi un élément crucial pour mes clientes en réel car le virtuel permet de leur proposer des créations avec plus de possibilités».

Si la collection développée pour PUBG Mobile reste encore secrète, celle-ci ne sera dévoilée que dans quelques mois, d'ici à la fin novembre. Pour que les joueuses et les joueurs se mettent sur leur 31 avant la nouvelle année. «Nous sommes au début d’une histoire avec PUBG Mobile, qui sera feuilletonné. Le leitmotiv des développeurs du jeu est la liberté absolue dans un jeu vidéo, pour être qui on veut et créer son style. Cette idée est proche de l’univers de la haute couture pour offrir quelque chose qui colle avec votre personnalité», conclut-il.