PS5 et Xbox Series : des millions d'exemplaires vendus malgré la pénurie mondiale

Avec un seuil de 10 millions de PS5 et entre 5 à 6,5 millions de Xbox Series écoulées, les ventes de consoles nouvelle génération se portent bien. Pourtant, les joueurs doivent toujours faire preuve de patience en raison de la pénurie de composants qui frappe leur production.

Selon un communiqué de presse paru ce mercredi 28 juillet, Sony avance que sa PlayStation 5 s’est vendue à «plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement le 12 novembre 2020 jusqu’au 18 juillet 2021». Le constructeur japonais précise d'ailleurs que les jeux exclusifs à la PS5 que sont Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart et Returnal se sont vendus respectivement à 6,5 millions, 1,1 millions et 560.000 exemplaires.

De son côté Microsoft a fait état le 27 juillet de chiffres encourageants concernant la vente de ses Xbox Series X et S, qui profiteraient d'un départ plus prometteur que la dernière Xbox One en 2013. La section Xbox de la firme de Redmond enregistre ainsi un exercice record avec un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros (dont 3 milliards d'euros au 2e trimestre 2021) contre 9,8 milliards d'euros pour le précédent record en 2020. Si Microsoft n'a pas donné de chiffre de vente de ses deux consoles Series S et X, celui-ci est estimé entre 5 et 6,5 millions d'unités depuis son lancement le 10 novembre 2020, selon plusieurs médias spécialisés.

Une pénurie qui s'éternisera jusqu'en 2022

Les bons chiffres de vente témoignent d'une bonne santé pour les nouvelles machines, mais les analystes s'accordent à dire qu'ils auraient sans doute été encore meilleurs si la crise sanitaire n'avait eu elle aussi des conséquences sur la production de certains composants de l'industrie électronique. Tout comme les constructeurs de smartphones et d'ordinateurs, Sony et Microsoft sont en effet impactés par la pénurie mondiale de composants électroniques.

En France, les stocks de PS5 et Xbox Series sont proposés de manière sporadiques depuis novembre dernier et vendues au compte-goutte par les commerçants. Selon les dernières prévisions du secteur, cette pénurie mondiale pourrait s'étendre jusqu'en 2022.