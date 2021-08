Chine : Les jeux vidéo qualifiés d'«opium mental» par un grand quotidien

Qualifiés d'«opium mental» par le quotidien Economic Information Daily en Chine, les jeux vidéo sont actuellement la cible des autorités dans l'empire du milieu qui pourraient réglementer davantage ce média très populaire.

C'est par un article à charge envers les jeux vidéo que le sérieux et très suivi Economic Information Daily a mis le feu aux poudres dans ce pays où les jeux en ligne et sur mobiles sont suivis par plusieurs générations de gamers. «L'addiction des mineurs à Internet est courante et les jeux en ligne ont des conséquences non négligeables sur leur croissance. Certains étudiants y jouent parfois pendant huit heures par jour», a souligné le quotidien dont l'article, qui a été repris par de multiples médias et réseaux sociaux chinois ce mardi, avait été retiré du site internet peu de temps après sa publication lundi.

Un sujet qui n'a pas été sans conséquence à travers le pays et qui a notamment fait dégringoler de 10% l'action de Tencent, l'un des géants chinois du secteur, dont les jeux fédèrent plus de 100 millions de joueurs chaque jour. Tandis que son concurrent NetEase a lui aussi terminé en repli de près de 8% à la Bourse de Hong Kong. Enfin, le site Bilibili, très populaire chez les fans de dessins animés, de mangas et de jeux vidéo, a perdu quant à lui plus de 3%.

Une interdiction de jouer la nuit

Un véritable séisme boursier qui a rouvert le débat autour de l'impact des jeux vidéo sur la jeunesse chinoise. Alors qu'il est désormais interdit aux mineurs de jouer entre 22h et 8h du matin par les autorités chinoise, le groupe Tencent avait annoncé début juillet son intention d'utiliser la reconnaissance faciale afin d'authentifier les joueurs et d'éviter le contournement de cette interdiction nocturne. Faisant suite à cet article, Tencent a également réitéré sa volonté de trouver des solutions plus contraignantes pour responsabiliser les joueurs.

«Cette attaque contre l’industrie ne représente pas la position officielle de Pékin», a tempéré le South China Morning Post, soulignant que le quotidien Economic Information Daily est géré par l'agence de presse Xinhua, l'un des organes de l'Etat. L'article a toutefois raviver les craintes d’un renforcement du contrôle des jeux vidéo par le gouvernement.