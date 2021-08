Les meilleurs jeux de simulation de 2021

C'est un petit plaisir coupable que s'offrent les gamers. Que l'on soit fan de belles mécaniques ou de haute voltige, les consoles et PC permettent d'assouvir ses passions. Voici les simulations qui doivent retenir votre attention cette année.

F1 2021

On ne présente plus la série des F1 20XX devenue le porte-étendard de la Formule 1 sur consoles et PC. Pour la saison 2021, Codemaster nous gratifie d'une simulation encore plus poussée, qui propose un challenge relevé. Si les graphismes et l'immersion poussent toujours le réalisme plus loin, on peut regretter que les versions pensées pour les Xbox Series X et PS5 n'exploitent pas plus les capacités de ces deux machines. Reste que ce F1 2021 s'affiche sur le haut du podium pour ce qui est de délivrer des sensations de conduites nerveuses et précises. Surtout, le plaisir de piloter est présent à tous les niveaux, que l'on soit débutant ou expert du volant.

On salue au passage son mode histoire, baptisé Point de Rupture, qui s'appuie sur une aventure scénarisée entre deux pilotes (un rookie et un vétéran de la F1) qui s'avère vraiment bien construite pour découvrir les coulisses de ce sport. Il est même possible de faire ce mode carrière à deux joueurs pour s'épauler sur la piste en tant que coéquipiers. Parallèlement, l'intégralité des circuits et des pilotes se retrouvent sur la grille de départ, tandis que le mode multijoueur s'avère toujours aussi exigeant et passionnant.

F1 2021, EA, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Flight Simulator

Il avait déjà dépaysé les pécéistes en mal de voyage l'été dernier. Microsoft Flight Simulator a pris également son envol le 27 juillet dernier sur Xbox Series X et S. Un retour très attendu par les possesseurs de consoles, d'autant que cette simulation aérienne de haut vol a été largement saluée par la presse et les joueurs en 2020. Avec Flight Simulator, c'est surtout le monde qui s'offre à vous pour en admirer la beauté et s'émouvoir devant des horizons qu'il est toujours difficile d'admirer en ces temps de crise sanitaire.

Le studio bordelais Asobo peut d'ailleurs être fier du travail accompli devant la prouesse technique que ce jeu représente. Plus de 37.000 aéroports et 2 millions de villes sont présents avec une météo dynamique en temps réel et le jeu s'enrichit mois après mois, tandis que les avions de chasse seront ajoutés gratuitement en novembre prochain pour célébrer la sortie du film Top Gun Maverick. En attendant, il serait dommage de ne pas prendre un peu d'altitude à bord de l'une des meilleures simulations de vol de tous les temps.

Flight Simulator, Microsoft, le 27 juillet sur Xbox Series X/S et PC.

WRC 10 (2 septembre)

Un an après un WRC 9 plus que convaincant, sa suite arrivera à point nommé pour les fans de rallye. Le jeu officiel du championnat du monde sera au rendez-vous de la rentrée sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi optimisé sur PS5 et Xbox Series. WRC 10 célèbrera un peu en avance les 50 ans du championnat WRC (qui les fêtera en 2022) et les Français de KT Racing entendent cette fois-ci proposer une édition légendaire qui réunira les grands champions qui ont marqué l'histoire de la discipline, dont Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi Mäkinen et Colin McRae, en plus de pouvoir disputer le championnat actuel. Rendez-vous le 2 septembre pour s'installer au volant.

WRC10, Nacon, le 2 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Art of Rally

Dans un univers moins réaliste, mais qui reste axé sur la simulation, Art of Rally se pose là. Disponible sur PC depuis 2020, ce titre qui revisite le monde de la course tout-terrain est arrivé depuis peu sur Nintendo Switch et Xbox Series. Si certains penseront aux jeux Micro Machines de part son approche en vue de dessus, Art of Rally s'en distingue toutefois en offrant une conduite exigeante à travers 72 spéciales. Six environnements différents (neige, terre, sable...) proposent à leur façon une approche différente, complétée par des véhicules historiques du monde du WRC retravaillés à la sauce cartoon. Minimaliste mais vraiment prenant, il serait dommage de passer à côté. D'autant qu'il est gratuit dans l'abonnement Game Pass pour les possesseurs d'Xbox dès ce mois d'août.

Art of Rally, Funselektor, sur PC, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.