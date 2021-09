Marvel’s Midnight Sun : quand les super-héros jouent la carte de la stratégie

Quand les plus grands spécialistes du jeu de stratégie rencontrent les équipes de Marvel Games, le résultat, Marvel’s Midnight Sun ne peut qu’être fantastique.

Alors que le jeu Les Gardiens de la Galaxie arrive le 26 octobre prochain (Square Enix), Marvel Games et l’éditeur 2K annoncent pour le mois de mars 2022 la sortie d’un tout nouveau jeu inspiré par les célèbres super héros : Marvel’s Midnight Sun. On pourrait se dire : «un de plus», si le titre n’était pas développé par un studio à part, considéré par de nombreux joueurs, comme le plus grand spécialiste des jeux de stratégies et de tactique : les Américains de Firaxis Games.

On doit en effet à ces derniers la série de jeux cultes XCOM ou les épisodes les plus récents de la saga des Civilization. Autant dire que les lascars sont devenus depuis leur création en 1996, les spécialistes des jeux de stratégie intelligents, toutes catégories confondues. «Lorsque Marvel nous a contactés, ça a été une énorme surprise et un grand honneur» se souvient Jake Solomon directeur créatif chez Firaxis. Jay Ong, directeur de Marvel Games est en effet un adepte de la série XCOM. Lorsqu’il contacte Firaxis il sait qu’avec l’expertise du studio et l’univers Marvel, il y a quelque chose à faire. Les deux sociétés vont donc œuvrer main dans la main. «Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de Firaxis et nous collaborons sur tous les éléments pour offrir l'authenticité de Marvel, explique ainsi Bill Rosemann, vice-président chez Marvel Games, de l'histoire aux dialogues, en passant parle gameplay, les environnements, le design des personnages et les Easter Eggs».

Tout en livrant un récit inédit, Marvel’s Midnight Sun sera un jeu qui respecte scrupuleusement l’univers Marvel. Une histoire qui s’inspire de l’univers mis en scène dans les comics Rise of the Midnight Sons parus dans les années 1990. Dans celle-ci, différents super héros vont s’unir pour affronter Lilith une déesse démoniaque revenue à la vie.

Une douzaine de super-héros au rendez-vous

Wolverine, Docteur Strange, Iron Man, Captain Marvel, Capain America, Blade, Ghost Rider, Magik ont pour le moment été annoncés dans le jeu. Il devrait au total y avoir 12 super-héros différents. Le joueur, quant à lui, incarnera Hunter, fils de Lilith, un personnage qu’il va lui-même créer. Côté gameplay, on devrait retrouver les affrontements tactiques au tour par tour qui ont fait la renommée de XCOM. Mais le tout boosté aux super pouvoirs pour mieux s’en démarquer !

«L'une des choses que nous avons découvertes très tôt, c'est que les mécanismes de jeu que les joueurs connaissent de XCOM - progresser sur la carte de manière prudente avec le danger qui rôde à chaque coin de rue, commencer en tant que débutant et devenir plus fort avec le temps - n'avaient pas beaucoup de sens», détaille Jake Solomon. Et de poursuivre : «être un super-héros signifie que vous êtes la personne la plus cool sur le champ de bataille, et cela signifie que les ennemis doivent avoir peur de vous ! Dans Marvel's Midnight Suns, il s'agit moins d'essayer de survivre sur le champ de bataille que d'éliminer un maximum de méchants en une seule fois.»

Un programme explosif

Un programme qui s’annonce donc explosif mais peut-être aussi plus accessible que la série XCOM connue pour son gameplay exigeant. Un challenge pour l’équipe de développement : comment en effet, équilibrer les super pouvoirs de ces héros ? On imagine qu’un personnage comme Captain Marvel pourrait, comme dans le film Avengers End Games, renverser n’importe quelle situation. Il ne sera donc pas possible d’utiliser tous ses pouvoirs à n’importe quel moment. Grâce à un système de cartes de jeu aléatoires, le joueur ne pourra qu’utiliser certaines compétences à chaque tour. Une façon pour les créateurs de préserver l’intérêt des confrontations et donc plus largement du jeu en ajoutant une bonne dose de stratégie (quelle carte utiliser ? quelle carte garder ?) saupoudré d’un peu de hasard.

Le résultat devrait en tout cas valoir le coup d’œil. On espère que Firaxis parviendra à préserver la profondeur qui caractérise ses productions, tout en rendant le titre plus accessible. Avec ce titre, les super-héros Marvel, déjà très présents au cinéma et à la télévision, renforcent un peu plus leur présence dans le jeu vidéo. Une bonne nouvelle pour tous les fans qui ne seront très bientôt plus à quel écran se vouer.

A noter que 2K Games et Firaxis ont prévu de lever le voile sur le gameplay du jeu ce mardi 7 septembre dès 20h30. La session est à retrouver sur la chaîne YouTube officielle du jeu disponible ICI.

Marvel's Midnight Sun, 2K Games, en mars 2022 sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 et Switch.