Deathloop, Eastward, Sonic Colors : les 3 jeux à ne pas manquer cette semaine

Les pépites s'enchaînent en ce mois de septembre. Le très attendu Deathloop tient toutes ses promesses, le jeu d'aventure tout en pixel Eastward brille de milles feux, tandis que Sonic Colors Ultimate fête les 30 ans du hérisson bleu. Voici les jeux de la semaine.

Cette sélection a été élaborée entre la rédaction de CNEWS et la rédaction de Jeux Vidéo Magazine.

Deathloop

Une vraie partie de plaisir. Deathloop compte parmi ces titres qui marquent l’existence d’un joueur. Avec ce FPS un brin déjanté, le studio français d’Arkane Lyon capture avec talent ce que doit être l’essence du jeu vidéo : le fun. Et on ne va pas se mentir, cela fait un bien fou. La formule est simple : sur la petite ile de Blackreef, Colt se réveille et doit, en une seule journée, éliminer d'énigmatiques protagonistes appelés «Visionnaires». Dans un monde ouvert, coloré aux accents 70’s et divisé en quatre zones, il faut trouver le meilleur moyen de parvenir à ses fins en exploitant une petite collection d’armes et de pouvoirs. Devenez invisible, projetez vos ennemis en l’air, téléportez-vous sur de courtes distances… chaque joueur peut aborder les missions comme bon lui semble.

Les possibilités d’atteindre son objectif sont multiples. Il faut explorer, trouver le meilleur passage, la meilleure stratégie et tenter les approches les plus originales pour ne pas dire les plus loufoques. Piégé dans une boucle temporelle, Colt va avoir l’occasion de varier les tactiques. Si l’on meurt c’est avant tout pour mieux redémarrer sa journée, ce perpétuel recommencement ne se faisant pas du tout sur le mode du «die and retry», philosophie des jeux à la Souls like (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et compagnie). Si le challenge est constant, la progression ne se fait jamais dans la douleur. Le plaisir est total et chaque mission est une invitation à la créativité. De quoi transformer cette aventure en un périple très personnel, unique et donc forcément mémorable. Sans doute le titre le plus abouti d’Arkane Studios.

Deathloop, Bethesda, sur PS5 et PC.

Eastward

Nul besoin d'effets spéciaux et d'une production en 3D luxueuse pour émouvoir et laisser un souvenir impérissable aux joueurs. C'est ce que prouve encore Eastward, petit chef d'œuvre en 2D pixellisée édité cette semaine par Chucklefish et réalisé de main de maître par le tout jeune studio chinois Pixpil. Disponible sur Switch et PC, ce titre nous entraîne dans un monde post-apocalyptique. On y fait la connaissance du duo John et Sam. Le premier est un mineur laconique à la force impressionnante qui joue le père de substitution de Sam, une jeune fille aux cheveux gris douée de pouvoirs surprenants. Rejetés par leur ville, ils devront surtout affronter les dangers qui règnent dans un monde dévasté.

Si les premiers pas dans l'univers d'Eastward se révèlent assez classiques, la direction artistique suffit pourtant à accrocher l'œil du gamer averti qui se remémorera les pixels art détaillés et sublimes de Mother 3 sur Game Boy Advance. Il est peu de dire qu'Eastward compte parmi les plus beaux jeux en 2D pixellisée du moment. Surtout, le studio Pixpil cache bien son jeu pour offrir un récit bien plus riche qu'on n'aurait pu l'imaginer, avec son lot de rebondissements qui viennent sans cesse renouveler l'expérience de gameplay. Sur plus de 25 heures d'aventure, Eastward propose une histoire à la fois poignante et merveilleuse, portée par un soin particulier ajouté par une direction artistique inspirée et un pixel art d'une qualité rare.

Eastward, Chucklefish, sur Switch et PC.

sonic colors ultimate

Alors que le hérisson bleu de Sega fête ses 30 ans cette année, la firme japonaise ne manque pas de célébrer sa plus fameuse mascotte. Sorti le 7 septembre dernier, Sonic Colors Ultimate est le remake de Sonic Colors lancé sur Wii et Nintendo DS en 2011. Dix ans plus tard, ce titre revient pour faire vibrer la corde nostalgique des vieux gamers, et séduire une nouvelle génération. Un remake qui offre surtout un second souffle au jeu d'origine et invite à foncer à toute allure avec Sonic. C'est d'ailleurs tout le concept de vitesse lié à son héros bleu aux baskets rouges qui est ici poussé à son paroxysme.

Si le docteur Eggman fait encore des siennes dans cet opus, le grand vilain de la saga est cette fois-ci à la recherche des Wisps. De petits êtres capables de conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qui les utilisent. Afin d'empêcher Eggman d'exploiter leur force, Sonic décide de collaborer avec ces extra-terrestres et en profite pour décupler lui même sa vitesse. Selon leurs couleurs, les Wisps vont permettre au hérisson de courir sur les murs, d'accélérer à la vitesse de la lumière comme un faisceau laser, de traverser les murs, voire de s'envoler comme une fusée.

Mêlant un gameplay entre jeu de plates-formes 2D et 3D, ce Sonic Colors Ultimate offre une expérience rafraichissante qui invite à utiliser ces nouveaux pouvoirs pour découvrir de nombreux secrets à chaque partie. Si l'on peut reprocher un manque de lisibilité de ce qui se passe à l'écran lors de certains passages, Sonic Colors Ultimate n'en reste pas moins plaisant à jouer et à faire découvrir à un jeune public.

Sonic Colors Ultimate, Sega, sur Switch, Xbox One et Series X/S, PS4, PS5 et PC.