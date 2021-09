Fifa 22 : voici la liste surprenante des 17 équipes nationales supprimées du jeu

Une fois Fifa 22 installé sur votre console vous pensiez pouvoir organiser votre Mondial avant 2022 ? Attention certains risquent d'être déçus. Pas moins de 17 équipes nationales ne seraient pas de la partie. Et non des moindres.

Attendu par une horde de gamers qui ont déjà chaussé leurs crampons et fait chauffer les manettes avant la sortie officielle du jeu le 1er octobre prochain, Fifa 22 détaille désormais un peu plus son contenu. Mais certains sites de football ont fait déjà part de leur étonnement lorsqu'ils ont découvert l'absence notable de nombreuses sélections.

Si les Bleus et la plupart des équipes nationales européennes répondront «présent», il n'en demeure pas moins que les fans des dribbleurs d'Amérique latine et des attaquants d'Afrique pourraient être déçus, selon cette information avancée cette semaine par divers sites spécialisés qui s'appuient sur une liste des équipes présentes dans le jeu et qui ne mentionne pas les équipes que nous listons ci-dessous. Des informations qui n'ont, pour l'heure, pas été démenties par Electronic Arts.

En Europe, certaines formations brilleront donc par leur absence comme la Suisse (pourtant considérée comme l'une des huit meilleures équipes d'Europe), la Slovénie, la Bulgarie, ou encore la Turquie.

Sur le continent américain, c'est carrément l'Uruguay, la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Chili, le Pérou, le Paraguay et le Venezuela qui ne pourront pas en découdre.

Sur le continent africain, ce sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et l'Egypte qui seraient concernées.

Du côté de l'Asie, seule l'équipe nationale d'Inde ne sera pas disponible.

Après avoir appris cette nouvelle, la Suisse a d'ailleurs tenu à réagir. «Pour l’instant, nous devons l’accepter. C’est leur droit et, comme nous n’avons aucune relation économique entre nous, c’est à eux de décider», a ainsi déploré répond Adrian Arnold, responsable de la communication de l'Association Suisse de Football, relate le site local Blick.

Parallèlement, cette annonce des équipes absentes a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Certains allant même jusqu'à adresser un carton rouge à Electronic Arts pour ces manques.

There are the NATIONAL teams that have ALLEGEDLY been REMOVED from #FIFA22





— JACK FUT TRADER (@FUTJack___) September 10, 2021