Press Start : tout l'art du jeu vidéo s'explore au Centre Pompidou

A la croisée des arts, le jeu vidéo n'a plus à prouver son impact culturel sur la société. Un constat qui pousse le Centre Pompidou et la bibliothèque publique d'information (Bpi) à en explorer toutes les facettes et à proposer la 9e édition du festival Press Start dès le 22 septembre.

L'événement se tiendra à la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris, mais aussi en partie en ligne pour les internautes qui souhaiteraient suivre certaines interventions menées par des créateurs de jeu. Cette année, Press Start s'intéressera à la thématique des animaux au sein de ce média.

Des chocobos de Final Fantasy aux Pokémon en passant par Les Lapins Crétins, la souris héroïque de Ghost of a Tale ou encore aux créatures de papier de Paper Beast, les animaux ont toujours eux une place à part dans les jeux vidéo. Ce sera notamment tout l'objet du Forum du jeu vidéo organisé le samedi 25 septembre qui abordera la question «De la nature aux mondes virtuels» de 14h à 18h au Centre Pompidou.

Les journalistes Erwan Cario et Jean Zeid y animeront un débat en présence du créateur star Eric Chahi, père des jeux Another World, Heart of Darkness ou encore du récent Paper Beast en réalité virtuelle. Celui qui a reçu récemment la médaille de l'Ordre national du mérite des mains de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sera accompagné de Vincent Péquignot , patron du studio Gamabilis et de Cédric Babouche, fondateur du studio Un je ne sais quoi.

Découvrir les métiers du jeu vidéo

Mais au-delà de la thématique des animaux, Press Start entend faire découvrir toutes les facettes du gaming à commencer par ses métiers. Dans le programme complet (disponible ICI), les curieux pourront découvrir des ateliers de programmation et d'autres liés à la création artistique, que ce soit autour du dessin, des outils 3D ou encore de la musique.

Et que serait un festival du jeu vidéo sans que l'on puisse apprécier quelques pépites manette en mains ? L'événement mise là encore sur des jeux français méconnus mais qui valent de détour, à l'instar de ce jeu de football mettant en scène des Lamas dans Ligue Alpaca Ball : Allstars, ou encore du jeu Bulle, créé par des étudiants, qui invite à jouer les gardes-forestiers.

Press Start : Les bestiaires du jeu vidéo, organisé par la Banque publique d'information (Bpi) et le Centre Pompidou, du 22 au 27 septembre, événements et ateliers sur réservations conseillé.