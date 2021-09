Far Cry 6 s'offre une collaboration inédite avec Hamilton

La même montre au poignet dans la vie réelle qu'un héros de jeu vidéo ? Ce sera le cas grâce à un partenariat inédit entre la marque Hamilton et le jeu vidéo Far Cry 6, qui sortira le 7 octobre.

Pour l'occasion, l'horloger a imaginé un modèle spécial, également disponible en boutiques à la même date, que le combattant Dani Rojas (vous, en l'occurence) pourra arborer dans le jeu, après l'avoir reçu en cadeau en remerciement d'une mission spécifique.

Sur le papier, la Khaki Field Titanium Automatique Far Cry coche évidemment toutes les cases de l'aventure. Elle est équipée d'un boîtier de 42 mm en titane avec un fond ajouré, étanche à 100 mètres et même son bracelet fleure bon l'action non-stop. Il s'agit d'un modèle Nato en cuir de veau brun, délicieusement travaillé pour lui donner la touche «Baroudeur de l'extrême», qui correspond totalement à l'ADN de cette saga, lancée en 2004 sur PC.

Un storytelling très poussé

Dans le nouvel épisode, l'éditeur Ubisoft transportera le joueur sur une île fictive des Caraïbes, Yara, évidemment aux prises avec un infâme dictateur, un grand classique des Far Cry. Baptisé Antón Castillo (et son jeune fils), il sera immédiatement reconnaissable, car il est incarné par l'inquiétant Giancarlo Esposito. En quelques années, Ce dernier est en effet devenu le méchant préféré des fans de séries télé, en particulier pour son rôle mythique dans la série «Breaking Bad» (2009-2011) et celui de Moff Gideon dans «The Mandalorian», depuis 2019.

Détail amusant, la montre Hamilton Far Cry 6 pousse le storytelling très loin. Elle commémore à sa manière un événement fictif survenu sur cette île imaginaire : la tentative d’assassinat de l’ancien dirigeant de l’île, Santos Espinosa, en 1983. En souvenir de cette date funeste, seuls 1983 exemplaires de cette édition spéciale seront proposés à la vente, au tarif de 1.045 €. Quant au chiffre 6 du cadran, il a été scindé en deux, pour rappeler avec une pointe de malice qu'il s'agit du sixième épisode.

Le jeu sera disponible à partir du 7 octobre sur de nombreuses plate-formes (Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, PC…)