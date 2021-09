Kena Bridge of Spirit, NBA 2K22 et Lost Judgment : Les 3 jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine

De l'aventure, du sport et un polar agrémentent cette nouvelle semaine de jeux vidéo. Kena Bridge of Spirit se révèle enchanteur, NBA2K22 reste sur son trône et Lost Judgment nous embarque dans une enquête japonaise maîtrisée.

Cette sélection a été élaborée entre la rédaction de CNEWS et la rédaction de Jeux Vidéo Magazine.

Kena : Bridge of Spirit

La surprise de ce mois de septembre. Réalisé par un petit studio indépendant composé d’une trentaine de personnes (EmberLab), Kena Bridge of Spirits est un titre pour la PS5, PS4 et PC (Epic Game Store). Une aventure XXL qui mêle les genres : combats, plate-forme et exploration, le tout saupoudré d'un soupçon de RPG. Un sacré cocktail qui profite aussi d’une réalisation graphique somptueuse et de musiques magistrales. Et pour cause, certains lascars de chez EmberLab sont des anciens du monde l’animation, et ça se voit. On suit le périple de Kena comme un véritable film d’animation. Bien que simple, le scénario (il faut lever une malédiction qui s’est abattue sur le village) est prétexte à de nombreux combats qui peuvent se révéler particulièrement âpres. Il n’est pas rare de mourir en un seul coup ! Pour vaincre, en particulier certains boss colossaux, il faudra savoir faire preuve de dextérité et d’un brin de skill. Amis gamers, vous aurez là un challenge à votre hauteur. Quant aux autres, ils pourront toujours découvrir ce titre magnifique en mode facile. L’aventure vaut le détour, surtout pour les possesseurs de PS5 qui, après le fantastique Deathloop, peuvent poursuivre sur leur lancée.

Kena : Bridge of Spirit, Emberlab, sur PS5, PS4 et PC.

NBA 2K22

C'est une année spéciale qui pourrait divisée les fans de NBA 2K. Take Two a en effet choisi de proposer deux versions de sa célèbre simulation de basket, l'une destinée aux joueurs possédant une PS5 et une Xbox Series X ou S, l'autre étant réservée aux possesseurs de PS4, Xbox One, PC et Switch. Un choix qui n'offre pas tout à fait le même contenu, la meilleure des versions (et la plus complète) tournant sur les deux consoles nouvelle génération les plus recherchées par les joueurs. Sur cette version dite «next-gen», les joueurs vont en prendre plein les rétines avec une modélisation des basketteurs et des parquets d'une beauté impressionnante. Les fanas de la série salueront également des temps de chargement quasi inexistants qui ajoutent à l'envie de jouer.

Mais c'est surtout le mode Ma Carrière qui sur PS5 et Xbox Series offre ici toute sa profondeur, à commencer par la ville à visiter qui se révèle gigantesque pour un jeu de ce type et qui deviendra un véritable paradis pour les pros du playground. Un mode qui, vous l'aurez compris, ne sera pas aussi enrichi sur les autres consoles. C'est d'ailleurs cette transition que Take Two essaye de faire en douceur qui marque le «déclin» de la franchise sur les vieilles consoles. Un gap qui est également graphique entre les machines. Reste que ce NBA 2K22 offre le plein de sensations, comme ses aînés. Et promet quelques dizaines à centaines d'heures de dribbles endiablés.

NBA 2K22, Take Two, sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, PC et Swtich.

lost judgment

Takayugi Yagami reprend du service et les affaires reprennent. Le détective privé auquel s'étaient attachés les joueurs de Judgment (2018) se lance dans de nouvelles enquêtes. Avec cette suite baptisée Lost Judgment, Sega démontre que ce spin-off de la saga Yakuza possède lui aussi toutes les qualités requises pour construire sa légende. Et à l'inverse de la série Yakuza qui s'appuyait sur des histoires musclées ponctuées de combats, Judgment et Lost Judgment misent davantage sur une atmosphère cérébrale pour maintenir les joueurs en haleine.

C'est donc dans une ambiance de polar noir que l'on s'aventure dans les rues de Kamurocho à Tokyo et Ichinjo à Yokohama. Deux villes, deux ambiances, qui nous amènent à résoudre une sombre affaire de meurtre. Mais ce sont dans les différentes enquêtes que le jeu puise toute son essence. Tel James Bond, Takayugi s'emploie à utiliser divers gadgets pour découvrir des indices, tandis que cet adepte des arts martiaux jouera des poings pour se sortir de situations délicates. Et le tout donne un savant mélange, plutôt bien rythmé et porté par de nombreuses cinématiques qui renforcent l'idée d'une tension palpable.

Lost Judgment, Sega, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One.